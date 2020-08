Embaixador das lives, Gusttavo Lima fatura cachê milionário com show em Barretos

Primeiro artista a fazer uma live profissional no YouTube ainda no início da quarentena, em março, Gusttavo Lima virou um fenômeno dos shows online no Brasil. Neste sábado (29), ele é a atração principal da Festa do Peão de Barretos, que será transmitida apenas virtualmente. Para cantar naquela que está sendo anunciada como “a maior live do mundo”, o artista teria recebido um cachê de R$ 5 milhões.

O valor foi revelado pela colunista Keila Jimenez, da Record, e publicado também pela revista Exame. O rodeio e os shows online de Barretos contam com diversos anunciantes, que se empolgaram com a possibilidade de expor suas marcas em uma transmissão disponível gratuitamente no YouTube.

Gusttavo Lima vai receber o cachê para o show, além de uma participação nos patrocínios. O fim de semana de apresentações ainda terá exibições de Matogrosso & Mathias, Rionegro & Solimões, Felipe Araújo e Edson & Hudson.

Para a live da Festa do Peão do Barretos, foi montada uma estrutura grandiosa, com 645 metros quadrados de LED espalhados pela arena, o que equivalente a três quadras de tênis. Dois drones e dezenas de câmeras foram preparados para fazer a captação das imagens ao vivo.

Veja abaixo um vídeo compartilhado por Gusttavo Lima para mostrar a estrutura do show:



Lives de Gusttavo Lima

As lives de Gusttavo Lima costumam durar mais de quatro horas e meia. Durante os dois primeiros shows feitos na quarentena, o cantor interagiu bastante com os espectadores e também aproveitou para consumir bebidas que o patrocinaram. As apresentações acabaram investigadas pelo Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) por excesso de consumo de álcool.

O sertanejo chegou a dizer que não faria mais lives para “não ser censurado”, mas optou por se adequar às orientações do órgão para continuar com os shows. Desde então, ele continuou requisitado por empresas e eventos para impulsionar visualizações nas redes sociais.

No primeiro show online feito por um artista brasileiro no YouTube, em 28 de março, Gusttavo Lima fez uma apresentação de cinco horas e chegou a ter 750 mil acessos simultâneos, o que provou para os outros cantores que esse formato de show em casa era uma saída para faturar durante a quarentena.

O recorde do cantor, no entanto, foi conquistado na segunda edição do Buteco em Casa, em 11 de abril, quando a audiência atingiu 2,76 milhões de contas no YouTube ao mesmo tempo. O show durou mais de sete horas e arrecadou diversas doações.

Confira a live de Gusttavo Lima na Festa do Peão de Barretos: