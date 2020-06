Embarcação afundou com cinco mil quilos de açaí em Cametá, veja o vídeo

A embarcação com cerca de 5000 quilos de açaí, afundou na madrugada desta quinta-feira (11), após furar o casco na orla do Porto, do município de Cametá, nordeste do Pará.

Era por volta de 01h da manhã, quando a embarcação aproximava do trapiche da feira livre, a embarcação bateu em um tronco de madeira. Os tripulantes pularam para escapar da situação, mas receberam ajuda dos feirantes e trabalhadores que estavam no local. As cinco toneladas de açaí foram toda para o fundo do rio.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e prestou ajuda aos tripulantes. Qua mandou uma equipe para o local para içar a embarcação naufragada e tentar tirar do fundo.