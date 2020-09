Emmy 2020: Como assistir e tudo que você precisa saber sobre a premiação

Considerado o Oscar da televisão, o prêmio Emmy terá uma edição completamente diferente em 2020. Por conta da pandemia de covid-19, o 72º Emmy Awards ocorrerá, pela primeira vez, de forma remota. Ou seja, os artistas que normalmente iriam até Microsoft Theater, no centro de Los Angeles, ficarão em casa, de onde participarão da solenidade de premiação que ocorre neste domingo (20/9), a partir das 21h (horário de Brasília).

O anúncio da mudança ocorreu quase dois meses antes da cerimônia para deixar os convidados resguardados. Os indicados receberam cartas da produção assinadas por Ian Stewart, Reggie Hudlin, Guy Carrington, David Jammy e, também, do mestre de cerimônia, Jimmy Kimmel. “Este ano, ainda será a maior noite da indústria da TV… Mas vamos até você. Ainda é a maior honra da televisão, e nunca queremos perder o significado de ser nomeado e talvez ganhar um Emmy (…) Mas não podemos ignorar as circunstâncias e, além de não podermos nos reunir em um só lugar, também reconhecemos que nosso mundo está passando por um momento desafiador de várias maneiras”, dizia o documento.

Sendo assim, Jimmy Kimmel apresenta tudo sozinho se comunicando de forma virtual com os demais participantes. Essa será a terceira vez que ele fica à frente da cerimônia do Emmy. Ele esteve nas edições de 2012 e 2016 — e ainda tem no currículo a apresentação de duas edições do Oscar: em 2017 e 2018. O comediante tem brincado que o prêmio, tradicionalmente glamoroso, “agora será um belo encontro imprevisível de Zoom”.

Como assistir ao Emmy 2020?

O público brasileiro poderá conferir a cerimônia no canal TNT. A emissora começa a transmissão às 20h30 com um aquecimento. Em que os jornalistas Aline Diniz e Michel Arouca baterão um papo com Hugo Gloss e Carol Ribeiro, que tradicionalmente comandavam o tapete vermelho (que não ocorrerá este ano), e também com o ator Leandro Hassum. Além disso, serão exibidas entrevistas exclusivas por videochamadas com os indicados feitas por Vitor diCastro e Fernanda Soares.

A solenidade começa às 21h, quando Aline e Michel ficarão responsáveis pelos comentários em relação aos indicados e, depois, vencedores. Além da exibição na tevê por assinatura, haverá uma cobertura digital no YouTube comandada por Carol Moreira ao lado de Vitor DiCastro, Mikannn e Matheux Mendex, além dos convidados rotativos Ale Garcia, Barbara Demerov, Esmir Filho, Marco Pigossi e Maria Bopp.

Quem perder pode rever a solenidade na segunda-feira (21), na faixa da manhã em horário ainda a ser divulgado.

Para quem prefere bastidores, pode acompanhar a partir das 19h, no canal E!, uma programação de duas horas com entrevistas com indicados e análises. Tudo sob comando de Giuliana Rancic e Vivica A. Fox.

Convidados da cerimônia do Emmy 2020

O canal ABC, responsável pela exibição nos Estados Unidos, divulgou nomes de celebridades confirmadas para participação da cerimônia. A primeira delas é a cantora HER que se apresenta na faixa In Memoriam, dedicada aos nomes ligados ao audiovisual e a tevê que morreram entre 2019 e 2020.

Além disso, já foi divulgado que o público poderá ver: Anthony Anderson, Jason Bateman, Sterling K. Brown, Ty Burrell, Laverne Cox, Conde von Count de “Vila Sésamo”, D-Nice, America Ferrera, Morgan Freeman, Ilana Glazer, Abbi Jacobson, Ken Jeong, Mindy Kaling, Tatiana Maslany, Lin-Manuel Miranda, Bob Newhart, Randall Park, Issa Rae, RuPaul, Patrick Stewart, Jason Sudeikis, Gabrielle Union, Lena Waithe, JJ Watt e Oprah Winfrey. Há ainda a confirmação de aparições “surpresas”.

Indicados ao Emmy 2020

A lista de indicados ao Emmy 2020 foi divulgada em 28 de julho pela comediante Leslie Jones, com participação de Josh Gad, Tatiana Maslany e Laverne Cox. Os nomeados ao prêmio são produções televisivas exibidas entre 1º de junho e 31 de maio e já sob novas regras, que aumentaram o número de indicados a drama e comédia, de seis para oito. A produção que teve mais indicações foi a minissérie Watchmen da HBO, com 26. Atrás The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon), com 20, e, depois, aparecem empatadas Ozark (Netflix) e Succession (HBO), com 18 cada.

Por que já há vencedores do Emmy 2020?

A cerimônia de premiação neste domingo celebra as principais categorias, enquanto às técnicas (cinematografia, figuro, edição de imagem e som e efeitos visuais) já tiveram as estatuetas entregues na última quarta-feira (16) em cerimônia remota. O principal destaque foi The Mandalorian, a produção do Disney+ levou cinco estatuetas. Watchmen foi premiada em quatro categorias.

Ainda há uma outra premiação dentro do prêmio, intitulado Creative Arts Emmys, que teve os troféus entregues antes. Neste segmento, uma produção brasileira teve destaque: o curta-metragem A linha, de Ricardo Lagano, premiado categoria Outstanding Innovation in Interactive Media (Melhor inovação em programação interativa, em português).