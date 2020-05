Empresa de Helena Witzel recebia R$ 15 mil mensais de empresa suspeita

Um ano e sete meses depois de ser eleito com a bandeira do combate à corrupção e o apoio da família Bolsonaro, o governador do Rio, Wilson Witzel, virou um dos alvos de uma operação da Polícia Federal. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 12 endereços, incluindo o Palácio Laranjeiras e a casa na qual ele morou, no Grajaú. O principal objetivo era o recolhimento de provas do suposto envolvimento de Witzel e sua mulher, Helena, em fraudes relacionadas a contratos emergenciais para o combate à pandemia do novo coronavírus no estado.

Um dos elementos que levaram à operação foi o fato de, durante as investigações, agentes terem descoberto que o escritório de advocacia da primeira-dama do estado, Helena Witzel, recebeu, a partir do ano passado, R$ 15 mil mensais da DPAD Serviços Diagnósticos, que tem como sócios Alessandro Duarte e Juan de Paula. Eles são ligados ao empresário Mário Peixoto, preso este mês sob a acusação de comandar um esquema que superfatura vendas e serviços para a Secretaria de Saúde e que teria começado ainda no governo de Sérgio Cabral, preso após ter esquemas de corrupção descobertos.

Na terça-feira, logo após a ação de busca e apreensão, o governador reagiu: disse que a chamada Operação Placebo deixou claro o aparelhamento político da Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de “fascista” e “tirano”. Este, por sua vez, sorriu quando foi perguntado sobre o assunto e parabenizou a PF. Mas negou relação com a ação, que foi ordenada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).