Empresária é encontrada morta dentro do banheiro de sua loja em Cametá

Pescadores, autoridades e turistas neste domingo (1), participaram da abertura oficial da pesca de Mapará no município de Cametá, zona pesqueira Z-16. Era possível ver pescadores nos quatro cantos do município buscando o melhor cardume do pescado, o mestre com sua vara “mágica” guiava os pescadores mais velhos.

Encontrar o local ideal é função do taleiro, o pescador da vara “mágica”, que geralmente é o pescador mais antigo e experiente da comunidade. Depois de horas baixando a corda e mergulhando a vareta, o taleiro dá o sinal e começao trabalho pesado.

No distrito de Curuçambaba, dezenas de canoas se amotuavam no rio Tocantins, juntos faziam um cerco ao mapará, dezenas de pessoas ao redor dos pescadores, registravam com “selfs” e fotos, as toneladas de mapará sendo tirada do rio. O evento já é tradição, sendo um dos maiores da região do baixo Tocantins.

O pescado ainda contribui pela movimentação da economia do município, mas pescadores reclamam a cada ano.

“Depois que a Hidrelétrica de Tucuruí foi feita o peixe vem sumindo”, disse seu Pedro Tico, pescador da região.

A abertura acontece três meses após a proibição da atividade pesqueira, devido à reprodução da espécie, a captura foi novamente liberada neste domingo (1).

O Mapará é um peixe de couro e de água doce, que habita os rios do Paraná, Tocantins e do Amazonas.

O Mapará foi o peixe existente em maior abundância na região de Cametá e por isso tornou-se no decorrer da História de Cametá, um símbolo econômico cultural e alimentar para a população.

Mas com a construção da Usina Hidroelétrica de Tucuruí, a exportação do peixe, a pesca predatória, tem gerado um declínio considerável na sua produção, e conseguinte falta do alimento para abastecer a população local.