Empresário aciona a polícia após R$ 99 milhões cair em conta bancária

Um empresário registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Sorriso, no Mato Grosso, após R$ 99 milhões serem depositados na conta da empresa dele. A suspeita é de que o dinheiro seja de um desvio feito por uma quadrilha. O grupo é acusado de desviar mais de R$ 400 milhões de uma instituição bancária em Brasília. As informações são do G1.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, que é dono de uma empresa de produtos agropecuários, realizou uma operação financeira com um homem que alegou ter investidores interessados na compra e venda de grãos. Após o acordo, o investidor deveria depositar cerca de R$ 30 milhões na conta do empresário, no entanto, o valor depositado foi de R$ 99 milhões.

Após verificar o saldo, o homem entrou em contato com os investidores e depois acionou a polícia ao perceber que suas contas bancárias haviam sido bloqueadas.

Na terça-feira (3), um homem suspeito de fazer parte da quadrilha foi preso em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, quando tentava sacar R$ 30 milhões. Ele pagou fiança de R$ 5,2 mil e está em liberdade.

Segundo o delegado da Polícia Civil Marcelo Carvalho, o setor de inteligência financeira do banco, em Brasília, identificou o desvio do dinheiro, por meio da invasão de hackers, na segunda-feira (1º). As investigações da polícia continuam.