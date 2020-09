Empresário é morto a tiros após reagir a assalto na zona rural de Curuça, nordeste do PA

Naelson Neves Pereira, de 48 anos, estava com a família no momento do crime. Ele chegou a ser levado para o Hospital de Curuça, mas não resistiu aos ferimentos.

Empresário é morto por assaltantes em Curuçá

Um empresário foi executado na noite da última segunda-feira (7) em uma localidade da zona rural de Curuça, no nordeste do Pará. De acordo com a Guarda Municipal da cidade, Naelson Neves Pereira, de 48 anos, teria reagido a um assalto e sido baleado. A polícia segue na busca pelos suspeitos.

Segundo a Guarda Municipal de Curuça, Naelson estava voltando para casa com a família, quando foi abordado por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto. O empresário teria reagido ao comando dos assaltantes e foi baleado. Ele chegou a ser levado para o Hospital de Curuça, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a família da vítima, após balearem Naelson, os assaltantes ainda teriam roubado vários objetos antes de fugir.

A Policia Civil informou que abriu um inquérito para apurar o caso.