Empresas de energia lideram movimentos de combate à pandemia

Comemora-se nesta sexta-feira (5) o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado pela ONU. Aliando sustentabilidade ao combate à pandemia da Covid-19, empresas do ramo de energia lideram iniciativas e grandes doações.

O Grupo Energisa, por meio do movimento “Energia do Bem”, já doou R$ 5 milhões a 12 iniciativas nos estados onde atua.

Entre elas está a aquisição de 11 respiradores pulmonares para hospitais de Minas Gerias e Sergipe e de outros 11 aspiradores portáteis para o Hospital da Criança no Acre.

“Essa é uma das muitas frentes de uma ampla rede de solidariedade liderada pela empresa, em parceria com entidades como Senai, CNI, IEL, FIEMG, Unesco, entre outras.”, explica Daniele Salomão, vice-presidente de Pessoas e Gestão da Energisa. “O nosso objetivo conjunto é contribuir para minimizar o impacto da pandemia por meio de ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, prevenção, cultura e comunicação, entre outras.”

Na frente de saúde e assistência social, vale destacar a calibragem de 276 respiradores que estão sendo consertados pelo Senai em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do apoio na logística para recolhimento de respiradores em hospitais do Mato Grosso do Sul.

A empresa doou ainda 6,7 mil máscaras do tipo N95 a hospitais de estados em que está presente e distribuiu 500 protetores faciais a hospitais nas áreas de concessão da Energisa Minas Gerais e da Energisa Nova Friburgo.

O Grupo Energisa fez também uma doação de R$ 1,5 milhão para a campanha “Unidos contra a Covid-19”, iniciativa do Instituto Acende Brasil que visa ajudar a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a produzir testes rápidos para diagnóstico da doença.

Em Rondônia, a Energisa distribuiu 2.000 cestas básicas para o projeto SOS RO, organizado pelo Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Justiça.

A empresa está veiculando, em 223 cidades com baixo IDH, informativos com dicas para evitar o contágio por meio de carros de som e rádios comunitárias, tipo de comunicação mais efetivo nessas localidades. “Muitas destas cidades e bairros periféricos não possuem leitos de UTI, por isso, achatar a curva de casos de Covid-19 é ainda mais importante nesses locais”, ressalta Daniele Salomão.

Outra frente do movimento é a capacitação profissional. Em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Senai, foram abertas 100 mil vagas em cursos de educação à distância voltados a competências técnicas transversais e à indústria 4.0, como Educação Ambiental, Empreendedorismo e Inteligência Artificial.

A Energisa liderou ainda uma campanha de financiamento coletivo em apoio a instituições que cuidam de idosos nos 11 estados nos quais atua. Em parceria com a plataforma Evoé, a campanha funcionou no modelo de matchfunding, no qual para cada R$1 doado, a Energisa aportou mais R$ 1 até alcançar a quantia de R$ 125 mil.

A CTG, uma das líderes em geração de energia limpa no mundo, com presença local por meio da CTG Brasil, está colaborando no combate ao coronavírus com a doação de equipamentos de saúde para auxiliar o Governo do Estado de São Paulo.

Em 27 de maio, foram entregues 105 monitores de sinais vitais, 17 respiradores e 10 desfibriladores vindos da China. Os equipamentos serão distribuídos a hospitais públicos pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.

A doação foi anunciada durante a reunião virtual do comitê empresarial solidário, com presença do governador João Dória (PSDB) e do presidente da CTG International, chairman e presidente da CTG Brasil, Zhao Jianqiang, em 26 de maio. Nesta segunda-feira (1º), foi assinado o termo de doação.

A iniciativa é somada a outros esforços da CTG Brasil no combate à Covid-19. A empresa firmou parceria com o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, unidade integrante do Senai, para a produção de testes rápidos de diagnóstico sorológico da Covid-19, com investimento total de R$ 2 milhões.

O montante aportado pela empresa de energia faz parte dos recursos financeiros destinados ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Cerca de 3 milhões de testes serão produzidos mensalmente a partir de julho, para disponibilização ao Sistema Único de Saúde (SUS) e venda a laboratórios da rede particular. O projeto ainda conta com as parcerias da Fiocruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da empresa de biotecnologia Advagen Biotech.

Na mesma linha, a Insole, fintech que financia soluções em energia solar, criou o movimento Energia Gera Gentileza, campanha que pretende levar muito além de luz para as pequenas e médias empresas que têm sido impactadas com a crise do Covid-19.

A ideia é ajudar pequenos e médios negócios que estão passando por dificuldades e criar uma corrente do bem. Para promover a transformação positiva e sustentável de adoção de energias limpas, a Insole lança um concurso cultural para selecionar uma empresa de pequeno e médio porte que terá a sua conta de energia elétrica paga até o final deste ano.

“Selecionaremos a empresa com a ideia mais inovadora e impactante para ajudar outras empresas nesse período. É a lógica do Gentileza gera Gentileza”, explica Ananias Gomes, presidente da Insole.

Para participar, os candidatos vão preencher um formulário disponível no hotsite do concurso apresentando sua empresa e propondo sua solução para ajudar outras instituições com dificuldades decorrentes da Covid-19.

Qualquer empresa localizada em todo território nacional pode participar, porém existe o tetode R$ 10 mil mensais para a conta de energia.

A empresa participante deverá detalhar ao máximo a ação social que pretende realizar para uma empresa, associação, comunidade ou entidade social no período em que ganhará o pagamento na sua conta de energia elétrica.

A escolhida será selecionada por um júri de experts em energias renováveis da Insole, com divulgação em 1º de julho. Interessados têm até 21 de junho para se inscrever.