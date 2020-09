‘Enfrentamos dois adversários: o Fortaleza e o gramado terrível’, diz Diego após vitória do Flamengo

Condição do gramado do Maracanã está longe do ideal e é alvo de críticas mais uma vez

A condição do gramado do Maracanã voltou a ser alvo de críticas neste sábado. Após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fortaleza, o meia Diego – um dos líderes da equipe rubro-negra – lamentou o estado do campo, o colocando como um “adversário”. Apesar disso, o camisa 10 celebrou a evolução e o resultado conquistado, que levou o time da Gávea à segunda posição da tabela.

– Muito trabalho, temos que ter paciência, sabendo que futebol é resultado. Felizmente estamos evoluindo e ganhando. Enfrentamos hoje dois adversários, o Fortaleza e o gramado, que está terrível – disse o meia Diego ao “Premiere”.

Esta foi a quarta partida do Flamengo como mandante neste Brasileirão, no Maracanã, e apenas a primeira vitória. Antes de derrotar o Fortaleza, o Rubro-Negro empatou com Botafogo e Grêmio e foi derrotado pelo Atlético-MG.