Enquanto não vai a Marte, nave Starship “salta” 150 metros em teste

A SpaceX, de Elon Musk, fez mais um teste bem-sucedido da nave Starship. É mais um passo importante rumo às missões tripuladas — e à possível colonização — de Marte.

O reluzente protótipo SN6 (Starship Serial Number 6) fez um teste chamado “hopper”: um “salto” entre duas áreas de lançamento, atingindo 150 metros de altura. A breve demonstração aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), na base da Starship em Boca Chica, no Texas, EUA.

Musk compartilhou em sua conta no Twitter o vídeo do momento do voo, que durou menos de um minuto, com um breve comentário: “pelo visto você pode fazer qualquer coisa voar, risos”.

Alguns internautas contestaram a relevância do experimento, criticando a baixa altitude, um aparente descontrole da nave e até a poluição gerada. Um deles chegou a dizer que “daria para fazer o mesmo com uma lata de lixo”.

Yes but, so what? You already had the engines and guidance technology to do that with your boosters. You could do this with a trash can and get the same results. I don’t see the point.– David Algie (@DavidAlgie1) September 4, 2020