Entenda por que não é necessário usar óculos de proteção na rua

O contágio pelo novo coronavírus acontece principalmente pelas vias aéreas superiores, fossas nasais, faringe e laringe. Os olhos também são vulneráveis, mas uma forma menos comum de contrair a covid-19.

“O novo coronavírus entra no organismo normalmente pela inspiração de gotículas contaminadas. Daí a necessidade de todos usarem máscara”, afirma o oftalmologista Diego Queiroz. “A contaminação pode se dar, no entanto, por meio do contato do vírus com as mucosas dos olhos e da boca. Por isso, é recomendado não levar as mãos ao rosto.”

O médico explica que não há necessidade de a população usar óculos como equipamento de proteção individual no dia a dia. Ele ressalta a importância do uso da máscara e o respeito à distância de 2 metros de distância de outras pessoas em locais públicos, como orienta o Ministério da Saúde.

“Com o uso da máscara, as chances de contaminação caem para até 1,5%. Usando a máscara e respeitando a distância de 2 metros entre as pessoas, as chances de contágio são praticamente nulas. Se uma pessoa contaminada conversar com outra a uma distância de 2 metros, não há a possibilidade de alguma gotícula contaminada atingir o olho da outra pessoa”, explica.

Óculos de grau e lentes de contato

Queiroz explica que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, os óculos de grau não protegem contra o coronavírus.

“Os óculos de grau não têm o poder de vedar a passagem das gotículas contaminadas, como os proteção individual, que têm as laterais e a parte superior alongadas, cobrindo, assim, toda a área dos olhos”, afirma.

Para quem precisa de óculos por problemas de oftalmológicos, a recomendação é dar preferência ao acessório às lentes de contato. “Pessoas que usam lente de contato tendem a coçar mais o olho. Além disso, muitas delas podem acabar manipulando a lente sem a higiene adequada das mãos. Portanto, o ideal é suspender o uso durante essa fase”, orienta o médico.

* Estagiária do R7, sob supervisão de Pablo Marques