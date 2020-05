Entidades se unem para arrecadar doações para comunidades ribeirinhas de Belém e famílias do Aurá

Campanha segue até dia 6 de junho e busca atender mais de 100 famílias em situação de vulnerabilidade

A pandemia do novo coronavírus atinge em cheio a fatia dos trabalhadores brasileiros que sobrevivem do trabalho informal. Este é o caso de comunidades ribeirinhas que vivem ao redor de Belém. Pensando na segurança alimentar destes cidadãos, cinco entidades da sociedade civil se juntaram para arrecadar alimentos, máscaras e materiais de higiene em uma ação intitulada “Solidariedade Ribeirinha”. As doações acontecerão em duas etapas: dia 30 de maio e 6 de junho. A colaboração financeira para a compra dos materiais é aberta ao público.

A ação nasce de uma iniciativa de cinco entidades diferentes: a pizzaria Famiglia da Pizza, o estúdio musical Casarão Floresta Sonora, o restaurante Casa Combu, o time de empreendedorismo social Enactus UFPA e o clube de canoagem Caruanas Va’a. O que os une é o hábito de frequentar as ilhas de Belém regularmente, o que foi interrompido desde o surgimento da pandemia de covid-19. Mas, mesmo de longe, representantes de cada entidade continuaram mantendo contato virtual com moradores das ilhas e souberam de suas carências.

“São pessoas que vivem de atividades autônomas, como a apanha de açaí e camarão, fretes entre Belém e as ilhas ou até atividades turísticas. Todas essas foram afetadas pela Pandemia e isso representa um baque no orçamento de inúmeras famílias. Nossa ação tem o objetivo de amenizar esse impacto e garantir alimento para essas famílias, além de máscaras e itens de higiene”, disse Luciana Quintana, do clube Caruanas Va’a, um dos organizadores da ação.

Famílias das Ilhas das Onças e Combu e também do Aurá serão contenpladas

*Foto: Acervo Caruanas

A divulgação da ação “Solidariedade Ribeirinha” começou na sexta-feira, 22, e a adesão tem sido maciça. A meta é que no próximo sábado, 30, sejam feitas as primeiras entregas, contemplando mais de 100 famílias entre das Ilhas do Combu e das Onças. Em seguida, no dia 6 de junho, a campanha se voltará para famílias que vivem na região do antigo lixão do Aurá, também expostas à vulnerabilidade alimentar.

“Além de uma resposta positiva de muitas pessoas, recebemos o contato de empresas e outras entidades interessadas em compor a ação e ampliar essa rede de apoio. Apostamos que ações coletivas como esta serão fundamentais para atenuar a vulnerabilidade dessas famílias em todas as fases da Pandemia”, completou o músico Leo Chermont, do Casarão Floresta Sonora.

Doções

Para doar para a campanha “Solidariedade Ribeirinha” o interessado pode oferecer qualquer valor via transferência bancária, ou mesmo entregar cestas básicas, máscaras de tecido e demais materiais de higiene na sede da Famiglia da Pizza, na Avenida Alcindo Cacela, 408. Informações bancárias podem ser obtidas através dos telefones: 98818-1660 ou 98060-0941.