Enxadrista Rodrigo Leal, de Parauapebas, é campeão da 25ª temporada da Liga Chess

O enxadrista Rodrigo Leal conquistou mais um título importante para o seu currículo vitorioso no xadrez. Em uma competição online que terminou nesta semana, Rodrigo superou 400 jogadores e faturou a 25ª temporada da Liga Chess, campeonato que foi dividido em séries, de A até D, e contou com a participação de todas as regiões do Brasil, e até mesmo competidores de alguns países do exterior, como o México, Colômbia, Grécia, Portugal e Luanda. No total, foram mais de 1.400 partidas de xadrez online.

“Fiquei muito feliz por representar tão bem nossa cidade nessa competição a nível nacional, é uma prova que o Clube de Xadrez Parauapebas sempre está em busca de excelência no xadrez nacional. Mostrar que o clube está na ativa mesmo nessa época de pandemia, usando plataformas digitais, nós estamos movimentando, e quando passarmos por esse período difícil voltaremos com as aulas e os torneios presenciais em Parauapebas”, afirmou Rodrigo Leal, campeão da Liga Chess e presidente do Clube de Xadrez Parauapebas.

A competição já virou tradição entre os enxadristas do mundo todo, onde ajuda a revelar jogadores anônimos, que surgem para o cenário dentro do xadrez online, além de incentivar grandes atletas a passar suas experiências para os demais. Devido a grande procura, a ideia da Liga Chess é realizar a 26ª temporada no próximo mês de junho. A competição online surgiu em abril de 2015, ajudando a romper fronteiras e se tornando o principal campeonato para os enxadristas que não tinham condições de participar de grandes eventos pelo mundo. Em tempos de pandemia, a plataforma digital virou a melhor opção.

“O xadrez pode ser jogado em redes sociais, na verdade, ele é o esporte mais praticado online no mundo, e o segundo esporte mais praticado do mundo na vida real, só perde para o futebol. Em tempos de pandemia, é uma boa opção de se aprender, tem vários vídeos no Youtube, vários canais que ensinam a jogar xadrez gratuitamente. Então, se a pessoa quiser aprender, é baixar um aplicativo para jogar online, e é só diversão”, disse Rodrigo Leal.

A 25ª temporada da Liga Chess teve o enxadrista Rodrigo Leal, de Parauapebas, como o grande campeão da Série A, tendo ainda Jesus Alberto Coca, da cidade de Manizales, na Colômbia, como vice-campeão, e Oladir Carlos, de Pernambuco, como o terceiro colocado. A Liga Chess tem uma metodologia única de anticheat, garantindo que o jogador é real, e não um robô, proporcionando uma experiência única entre competidores espalhados pelo mundo.