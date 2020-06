Enzo Celulari desiste de reality por causa de Bruna Marquezine, segundo jornal

Ao que tudo indica o romance entre Bruna Marquezine e Enzo Celulari está ficando realmente sério. Segundo informações do jornal Extra, do Rio de Janeiro, o filho de Cláudia Raia e Edson Celulari teria rompido uma parceria com Gabriel David, ex namorado da cantora Anitta, e não irá mais produzir o reality show “By me”.

O motivo seria por causa de Marquezine. A atriz não quer ter seu nome atrelado ao projeto devido Gabriel David já ter namorado Anitta, de quem Bruna não quer ter nenhuma ligação.

Ainda de acordo com o veículo, a justificativa de Enzo seria de que não pegaria bem”lançar um programa de confinamento durante a pandemia do coronavírus.