Equipe do Remo E-sports participa de mais um desafio de clubes no jogo Free Fire

A equipe do Remo E-sports participa de mais um desafio de clubes 4×4 neste final de semana. Neste sábado (20), a partir das 19h, o Leão enfrenta o time oficial do Bangu-RJ no jogo Free Fire. O jogo terá transmissão no Booyah Tv.

O desafio será em confrontos full emuladores e full mobiles de ambas equipes, tendo uma disputa em melhor de três (MD3) para os dois modos. Na partida, o Mais Querido será representado pelo capitão Vitor Tavares, Hiarley Barbosa, Mário Henrique e Jean Henrique.

A disputa de clubes serve como preparação para a disputa da Série B da LBFF (Liga Brasileira de Free Fire. A competição ainda não tem data para iniciar devido à pandemia da Covid-19.

Por Samara Miranda – Assessoria de Comunicação