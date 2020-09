Equipe sub-23 inicia preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes

Com mais de um mês de antecedência, o Paysandu Sport Club iniciou a preparação do time de futebol na categoria sub-23 para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que está previsto para iniciar no dia 18 de outubro. O Papão será o único representante do Norte na competição, que vai reunir outras 15 equipes.

O elenco que vai participar pela primeira vez do torneio nacional será formado por atletas do sub-20, que já trabalham desde agosto, alguns jogadores que treinam junto com o elenco profissional e novos contratados, como o lateral Vinicius, o volante Arley, o atacante Victor Maldonado e o zagueiro Lucão.

“Um dos grandes problemas do futebol brasileiro é a transição dos jogadores da base para o profissional. Isso acaba resultando em um desperdício de talentos em potencial. A categoria sub-23 tem como objetivo o desenvolvimento de jogadores que estouraram ou estão no limite da idade do sub-20, mas que o clube acredita que tem potencial de integrar o profissional no futuro e ainda precisam aprimorar a formação”, explicou o coordenador das Divisões de Base do clube, Carlos Henrique Carvalho.

O grupo ainda deve receber outros contratados nos próximos dias, enquanto aguarda a definição da tabela oficial por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira o elenco bicolor completo:

COMISSÃO TÉCNICA

Técnico: Aylton Costa;

Auxiliares-técnicos: Ronaldo Nad e Allysson Costa;

Preparador físico: Ronaldo Hayata;

Preparador de goleiros: Mateus Leal;

Analista de desempenho: Lucas Câmara;

Médico: Rodrigo Badaró;

Fisioterapeuta: Tiago Esteves;

Nutricionistas: Paulo Peixoto e Pamela Soares;

Roupeiro: Raimundo Messias;

Coordenador: Carlos Henrique Carvalho;

Diretor: Alessandro Buraslan.

ATLETAS

Goleiros: Ednaldo e Vitor;

Zagueiros: Gabriel, Jorge, Lucão e Lucas Marreiros;

Laterais: Rafael Onofre, Yuri, Vinicius, Paulo Vitor e Everaldo;

Volantes: Mateus Lopes, Thiago Felipe, Arley, Fernando Portel e Rodrigo;

Meias: Rikelton e Renan Moura;

Atacantes: Talles Diego, Marco Antônio, Marcos Pará, Victor Maldonado, Paulo Sérgio e Anderson.

Texto: Jorge Luís Totti

Imagem: Jorge Luiz