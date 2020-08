Equipes resgatam criança com vida 20 horas após desabamento de prédio na Índia

Depois de aproximadamente 20 horas de trabalhos das equipes de resgate, um menino de quatro anos foi retirado dos escombros com vida nesta terça-feira (25).

O acidente que aconteceu na região Oeste da Índia, na cidade de Mahad, deixou pelo menos duas pessoas mortas, conforme apuração da agência Reuters.

O edifício de cinco andares ruiu por completo. Os pedidos de socorro de Mohammed Bangi foram ouvidos pelas equipes de resgate. No entanto, a dificuldade para retirar o volume de destroços complicava a retirada do menino.

Após ser resgatado, a criança foi levada para uma unidade de saúde, enquanto familiares dos desaparecidos tentavam ajudar os agentes a localizar algum sobrevivente no local.

Até o momento, cerca de 76 pessoas já foram localizadas, restam ainda 14 desaparecidas.

Ainda não se sabe o que causou o desabamento. A queda de edifícios costuma acontecer na Índia neste período do ano, principalmente em construções que não respeitam os protocolos e são erguidas com materiais de baixa qualidade.

Como de junho a setembro o país passa pelo período de monções, as chuvas fortes ajudam a agricultura, mas elevam o risco de desabamento já que causam a movimentação do solo e consequentemente afetam as fundações dos imóveis.