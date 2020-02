Escola de Arbitragem inicia curso em Santarém

A Escola Paraense de Arbitragem – Polo Prof. Manoel Djalma em Santarém promove mais um curso para a formação de árbitros de futebol para o quadro da Federação Paraense de Futebol. O curso de formação de árbitros 2020 terá duração de seis meses.

O objetivo principal do curso é formar árbitros de futebol para o quadro da Federação, promovendo análise das regras do jogo, interpretação e sua aplicabilidade, com aspectos científicos no estudo das regras do jogo, regulamentações e legislações inerentes à prática. Além de, aspectos éticos, psicológicos, de preparação física do árbitro, bem como noções de confecção de súmulas e relatórios, primeiros socorros, relacionamento entre o árbitro e a imprensa e organização de competições esportivas.

A solenidade de abertura aconteceu no auditório da Escola Estadual Tecnológica do Pará – EETEPA, e contou com a presença do coordenador do curso Jairo Silva, do Presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, Leandro Bratti e demais autoridades locais.

As aulas teóricas serão ministradas na Escola Almirante Soares Dutra, as aulas práticas serão realizadas no estádio Colosso dos Tapajós, AABB e Corpo de Bombeiros de Santarém, o curso terá carga horário de 220 horas/aulas.