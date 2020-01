Escola no Pará diz ter “preferência por criança católica” e vira alvo de crítica

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) está acompanhando o inquérito policial que apura as ocorrências envolvendo a internação de uma bebê de 15 dias no Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, no arquipélago do Marajó. Nos últimos dias, circularam notícias afirmando que a criança, que é natural de Portel, foi internada após supostamente sofrer abuso sexual. A informação foi negada por peritos na tarde desta quinta-feira (23).

O promotor de Justiça titular de Portel, Rodrigo Silva Vasconcelos, reuniu, na manhã desta quinta-feira, com a equipe médica do HRPM e com a Polícia Civil, em Breves, para tratar sobre o caso da bebê, que ingressou na unidade de saúde em 17 de janeiro com um quadro clínico de desconforto respiratório, conjuntivite e fissura anal.

A bebê nasceu no Hospital Municipal de Portel, no último dia 8 de janeiro, e foi transferida para Breves, a pedido daquela unidade de saúde, por apresentar desconforto respiratório.

Peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves examinaram a paciente nesta quinta-feira e descartaram estupro e qualquer outro ato libidinoso contra a criança. O laudo registra que a bebê possui uma fissura anal característica de recém-nascidos, que, por amamentarem frequentemente, evacuam várias vezes ao dia, o que pode produzir lesões na região retal.

De acordo com o boletim médico, a criança apresenta quadro clínico estável, com evolução satisfatória e continua internada no HRPM por estar na fase final de tratamento de conjuntivite, que inclui o uso de remédio antibiótico.

A perícia foi solicitada pela delegada Vanessa de Souza, superintendente da Polícia Civil no polo Marajó, que instaurou inquérito para apurar as notícias de suposto abuso sexual contra a bebê.

De posse do laudo emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, a polícia vai dar andamento ao inquérito, que será acompanhado pelo MPPA. Uma das atividades previstas é a oitiva do médico, de Portel, que emitiu laudo afirmando que a criança apresentava lesões na região anal por supostamente ter sido vítima de violência sexual.

Texto: Assessoria de Comunicação Social