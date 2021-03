Escolas da rede estadual auxiliam nas ações sociais de enfrentamento à Covid-19

Desde março de 2020, as escolas da rede estadual de ensino estão com as atividades pedagógicas suspensas, de maneira presencial, como uma das medidas para prevenir a proliferação do novo coronavírus. No entanto, algumas unidades escolares dão suporte logístico às ações de Assistência Social, Direito Humanos e Saúde Pública, dentro da estratégia do Governo do Estado, no enfrentamento à Covid-19.

“Essa cooperação entre as demais secretarias, tem como objetivo proteger a vida das pessoas; porque vidas importam e o Governo do Pará não tem medido esforços para resguardar todos os paraenses. Neste sentido, estamos disponibilizando algumas unidades escolares da rede estadual, para que possam dar suporte às ações de prevenção à Covid-19. Sem dúvida, é muito gratificante para nós, da área educacional, poder ajudar a população no acesso a serviços de saúde e assistência social, neste período de pandemia”, ressaltou a titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Elieth de Fátima Braga.

SAÚDE

Há mais de um mês, a Escola Estadual Maria Uchoa Martins, no bairro Floresta, em Santarém, foi temporariamente transformada pelo Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em um Hospital de Campanha para atender pacientes com a Covid-19. Distante 800 metros do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), o espaço faz parte das ações de enfrentamento ao novo coronavírus na região oeste do Pará. O objetivo desta medida é desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A escola tem 60 leitos clínicos, sete enfermarias – cada uma com sete leitos; uma enfermaria com 16 leitos; uma sala de estabilização, com quatro leitos; posto de enfermagem; farmácia; almoxarifado; bem-estar médico e de enfermagem; uma sala do Núcleo Interno de Regulação; necrotério; sala de paramentação; refeitório; cozinha; área administrativa; vestiários femininos e masculinos; espaço para o descanso das equipes hospitalares; faturamento; departamento pessoal; expurgo; psicossocial e área para armazenamento de resíduos.

Desde o dia 18 de fevereiro de 2021, a iniciativa contribui para desafogar a ocupação de leitos clínicos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos municípios no oeste estadual, considerando também os hospitais regionais do Baixo Amazonas, em Santarém, e do Tapajós, em Itaituba. A ação ajuda a estabilizar o sistema de saúde pública da região.

POLICLÍNICAS ITINERANTES E “TERSAÚDE”

Para reforçar os atendimentos aos pacientes com sintomas leves e moderados do novo coronavírus, o Governo do Estado tem disponibilizado em pontos estratégicos da Região Metropolitana de Belém (RMB) e nas demais localidades paraenses, serviços que consistem na triagem, consulta médica e exames para a identificação da Covid-19 (rápido e RT-PCR).

Desde o início da pandemia, o Executivo estadual, por meio da Sespa, já levou as ações do programa “Policlínicas Itinerantes” às regiões do Marajó, Transamazônica, nordeste e oeste estadual. A grande maioria dos procedimentos médicos estão ocorrendo em escolas da rede estadual de ensino, devido a estrutura física dessas unidades escolares abrigarem a população da melhor maneira, além de o uso da unidade escolar não onerar custos de locação ao Governo do Estado.

Neste último final de semana, (20 a 21.03), as escolas estaduais Maria de Nazaré Marques Rios (Icuí); José Valente Ribeiro (Cabanagem); Barão de Igarapé-Miri (Guamá) e Arthur Porto (Jurunas), foram locais das ações do programa “TerSaúde”, que é uma iniciativa promovida pela Sespa, juntamente com a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), por meio do programa Territórios Pela Paz (TerPaz).

Nesses espaços, foram disponibilizados os seguintes atendimentos: triagem de enfermagem, atendimento médico, exame PCR (mediante recomendação médica), medicamentos e realização de palestras preventivas e educativas sobre a Covid-19. De acordo com a Seac, desde o dia 6 de março, 7.764 atendimentos já foram realizados em todos os territórios do TerPaz.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em continuidade com as ações que visam a proporcionar espaços confortáveis e seguros às pessoas que estão em situação de rua – durante a vigência do eecreto estadual que instituiu o lockdown na Região Metropolitana de Belém – a Seduc disponibilizou três unidades escolares na capital paraense, para o funcionamento como abrigos temporários. Nos locais, além de ambientes adequados para as pessoas dormirem, também há a distribuição de refeições, materiais de higiene pessoal e vestuários novos ou em bom estado de conservação.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), em parceria com a Prefeitura de Belém, e conta com o apoio de outros órgãos da administração estadual, como as secretarias de Estado de Saúde Pública (Sespa) e de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O procedimento inicial às pessoas em situação de tem início na Central de Acolhimento, na Escola Estadual Lauro Sodré, na travessa Pirajá, nº 849, no bairro do Marco, em Belém. Quem necessita desse amparo, precisa passar por uma triagem realizada pela equipe da área de Segurança Pública, que fiscaliza a entrada de objetos inadequados nos abrigos.

Logo após esse processo, as pessoas são encaminhadas à triagem de Saúde, caso não apresentem nenhuma comorbidade (doenças associadas), seguem para a finalização do cadastro. Em seguida, são encaminhadas à Escola Estadual Jarbas Passarinho ou à Escola Estadual Dom Pedro II, ambas situadas no bairro do Marco. Aqueles que testaram positivo para Covid-19 ou apresentam qualquer outra doença, permanecem isolados em um ambiente preparado para essa finalidade, na Escola Estadual Lauro Sodré.

DOAÇÕES AOS ABRIGOS

A Seaster dispõe de um espaço para o recebimento de doações às pessoas em situação de rua, acolhidas nos abrigos citados. Quem tiver interesse em contribuir com alimentos, roupas, calçados, kits de higiene, brinquedos e jogos, pode entregar esses materiais, diariamente, das 8h às 18h, no Ginásio de Educação Física da Universidade do Estado do Pará (Uepa), na avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém.

*Por Vinícius Leal (Ascom/SEDUC) com informações da SEACA, SEASTER e SESPA.

Por Lilian Guedes (SEDUC)