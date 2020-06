Escolas da região do Capim iniciam entrega do vale-alimentação

Os alunos das escolas estaduais localizadas na Região de Integração do Capim já estão recebendo os cartões de vale-alimentação escolar. O Capim é a última região do Estado a realizar a entrega da segunda remessa dos cartões e deve concluir o processo até a próxima semana.

Segundo a gestora da 18ª Unidade Regional de Educação (URE), Cirlete Mendes, 16.206 alunos de 27 escolas da região deverão ser beneficiados com o auxílio de R$ 80 reais, concedido pelo Governo do Pará durante a suspensão das aulas.

A URE garante a entrega dos alimentos às escolas regulares e às comunidades de áreas rurais. Em Irituia, por exemplo, pais e alunos acordaram cedo para garantir o benefício. Na Escola Nicolau Neres da Silva, localizada na Vila São Francisco, o clima foi de tranquilidade. Os alunos dos Ensinos Fundamental e Médio pertencem a mais de 20 comunidades.

“São pessoas muito carentes, que precisam dessa ajuda e, por isso, saem satisfeitas com o cartão”, comenta a diretora Adriana da Silva. Segundo ela, na primeira remessa, a equipe chegou a ir em diversas áreas isoladas da Vila para garantir que todos os alunos recebessem o auxílio.

A doméstica Natalice Chaves pegou o cartão na manhã de hoje. Dispensada do trabalho devido à pandemia, ela conta o quanto a merenda escolar é importante na alimentação da filha. “É na escola que ela complementa a alimentação de casa. Fomos abençoados com essa ajuda do governo”, relata.

A Camila Barbosa é aluna e depende da renda do marido. Com a ajuda do vale vai garantir a alimentação dela e de dos dois filhos. “Vou comprar arroz, carne e frutas, é uma grande ajuda, principalmente nessa pandemia que deixou tanta gente sem trabalho”, lembra.

No município de Mãe do Rio as duas escolas também já iniciaram a entrega. Na maior delas, a Escola Padre Marino Contti, 1.378 cartões estão assegurados aos alunos do Ensino Médio e Sistema Modular de Ensino (Some).

A direção da Padre Marino reforçou a equipe com a ajuda dos professores e dividiu o atendimento nas salas de aula, para atender melhor a grande demanda. Os corredores ganharam marcação no chão, as cadeiras foram posicionadas com um metro de distância, tudo organizado para garantir uma entrega rápida e segura.

Eliane Lima é lavradora e gostou do atendimento. Feliz em receber a segunda recarga, ela disse que o auxílio foi uma grande surpresa às famílias. “A gente não imaginava que mesmo com as aulas suspensas nossos filhos teriam esse direito. Para nós, pais, é uma ajuda e tanto”, revelou. A aluna Taiane Feitosa, 24, garante que ela mesmo vai fazer as compras. “Quero poder escolher os itens e aproveitar esse auxílio que chega em boa hora”, comentou.

A segunda remessa do vale-alimentação está beneficiando 575.244 mil alunos em todos os municípios paraenses. A compra dos alimentos pode ser feita em até 90 dias.