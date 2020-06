Escolas estaduais em Belém entregam 2ª remessa dos cartões de vale-alimentação nesta sexta, 12

Nesta sexta (12), oito escolas estaduais de Belém começam a entregar a segunda remessa dos cartões do vale-alimentação escolar. Alunos maiores de idade ou responsáveis poderão retirar o vale das 9h às 15h.

Os vales são um auxílio do governo estadual a alunos da rede estadual no período de suspensão das aulas por causa da pandemia da Covid-19. A primeira entrega ocorreu entre abril e maio.

De acordo com a Secretaria de Educação do Pará (Seduc), a empresa responsável pelo gerenciamento iniciou a distribuições do primeiro lote do cartão nesta quarta.

O cartão equivale a R$ 80 e deve ser utilizado exclusivamente para a compra de alimentos ao aluno. As aquisições podem ser feitas em até 90 dias a partir da emissão do cartão. A relação dos estabelecimentos comerciais credenciados pode ser consultada no site da Seduc.

Na sexta, serão contemplados 15 mil estudantes (veja lista das escolas):

Professor Francisco da Silva Nunes (Marambaia)

Barão de Igarapé-Miri (Guamá)

Paes de Carvalho (Campina)

Pedro Amazonas Pedroso (Souza)

Frei Daniel (Guamá)

Alexandre Zacarias de Assunção (Guamá)

Teodora Bentes (Icoaraci)

Deodoro de Mendonça (Nazaré).

A Seduc recomendou que a comunidade escolar evite aglomeração e observe a obrigatoriedade do uso de máscara e o distanciamento de, no mínimo, 1 metro.

Para receber o cartão, o aluno deve estar devidamente matriculado até 19 de maio.

Região de Integração Guajará

O governador Helder Barbalho anunciou no último dia 5 que alunos da Região de Integração Guajará, incluindo Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara vão receber novos cartões.

O atraso ocorreu devido à empresa vencedora da licitação não ser mais a mesma que atendeu a esses municípios na primeira etapa, segundo o governo.

A Seduc informou que as escolas das regiões Rio Guamá e Rio Capim também vão receber novos cartões na próxima semana.

Pertencem a essas regiões os municípios de Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santo Antônio do Tauá, Santa Maria do Pará, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia; Abel Figueiredo, Aurora do Pará, Bujaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Ourém, Paragominas, Rondon do Pará, Tomé-Açu e Ulianópolis.

Nas demais regiões do estado – Araguaia, Baixo Amazonas, Marajó, Rio Caeté, Tapajós, Xingu, Carajás, Lago de Tucuruí e Tocantins, – a recarga já está disponível desde o último sábado (6). Para esta segunda remessa, serão atendidos 575.244 mil alunos da rede estadual.

A Seduc também disse que está levantando, em conjunto com as escolas, USEs e UREs, a relação de alunos com pendências relativas à primeira remessa em abril. Nesses casos, será disponibilizada uma nova recarga, segundo a secretaria.