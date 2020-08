Escolas particulares de Belém se preparam para retorno das atividades presenciais

A partir do Decreto Estadual que autoriza a retomada das aulas nos municípios que estejam em bandeira amarela, verde e azul (Zonas 03, 04 e 05), escolas particulares de Belém se preparam para o retorno às atividades presenciais.

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe/PA) prevê uma série de medidas para atender os protocolos sanitários e estratégias pedagógicas que serão adotadas tanto para os alunos que retornarem quanto para os que optarem manter as aulas no sistema remoto.

O documento publicado no DOE destaca que estão autorizadas atividades presenciais nos ensinos infantil, fundamental, médio e superior a partir de 1º de setembro de 2020, desde que respeitadas as medidas de distanciamento controlado e os protocolos sanitários, seguindo o cronograma abaixo:

1/09/2020 Retorno para 25% da capacidade das salas de Ensino Infantil, Médio e Superior.

8/09/2020 Retorno para 50% da capacidade das salas de Ensino Infantil, Médio e Superior e 25% de Ensino Fundamental.

15/09/2020 Retorno para 50% da capacidade das salas de Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Superior.

29/09/2020 Retorno para 75% da capacidade de todas as salas.

6/10/2020 Retorno para 100% da capacidade de todas as salas