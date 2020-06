Escritor George RR Martin deve lançar novo livro de ‘Game Of Thrones’ em 2021

O escritor George RR Martin anunciou que deve lançar o sexto livro de Game Of Thrones, chamado de Os Ventos do Inverno, em 2021, de acordo com o The Sun na última quarta-feira (24).

Ele falou que está progredindo na produção da obra devido ao isolamento social pela pandemia da covid-19.

O autor contou que está em uma “cabine nas montanhas” e que espera terminar o livro “no próximo ano”. Martin também passou “longas horas do dia” escrevendo a continuação da saga.

A história foi adaptada para o formato de série na HBO, que, inclusive, acabou há um ano. Os fãs esperam pelo novo livro desde 2011.

Martin também contou no blog dele um pouco do processo criativo e produtivo pelo qual está passando. “Acabei um novo capítulo ontem, outro três dias atrás, um outro na semana passada. Mas não, isso não significa que o livro será finalizado amanha e publicado na próxima semana. Será um livro enorme, e eu ainda preciso fazer muitas coisas [nele]”, entregou.