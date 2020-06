Em ação preventiva comitê de Segurança Municipal faz fiscalização na orla de Icoaraci

Devido a várias denúncias sobre aglomerações e pessoas sem máscara na orla de Icoaraci a prefeitura de Belém, por meio do Comitê de Segurança Municipal, esteve no distrito na noite da última sexta -feira, 19, com o objetivo de monitorar o cumprimento do decreto municipal que dispõe sobre as medidas preventivas à pandemia de Covid-19.



Várias pessoas, entre adultos e crianças, circulavam na orla sem o uso de máscaras. A aglomeração também chamou a atenção do comitê, que logo conversou com todos e orientou sobre o devido distanciamento social.



O comitê é composto por representantes da Ordem Pública, Guarda Municipal de Belém (GMB) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).” Essa operação é contínua e começou quando saíram os decretos municipal e estadual. A Guarda está hoje na orla com o Grupamento de Ações Táticas com Cães, o Atac, além dos efetivos de Icoaraci e Outeiro e as motocicletas do Rondac. E sempre contamos com o apoio da Polícia Militar”, disse o inspetor Barros da GMB.



Algumas multas foram aplicadas e máscaras foram distribuídas durante a ação. Lucas Vinícius da Silva Teles, de 20 anos, que foi um dos que receberam multas, assumiu que estava totalmente errado por não usar máscara e estar sem os documentos pessoais e da motocicleta, mas destacou o trabalho de prevenção que a prefeitura está desenvolvendo durante a pandemia. “Assumo meu erro.Saí com tanta pressa que acabei esquecendo todos os documentos e a máscara. Mas parabenizo a prefeitura pelo trabalho de prevenção que está desenvolvendo em Icoaraci. Somos nós que precisamos ter consciência e cumprir com a nossa parte”, declarou.

O agente distrital de Icoaraci, Fábio Lúcio de Souza Costa, vem pedindo à população que tenha consciência sobre os riscos de aglomerações e do não uso de máscaras. “Estamos em parceria com a rádio Sorriso, a qual enviamos um áudio com orientações sobre os riscos de aglomerações na orla, a falta do distanciamento social e pessoas circulando sem máscara. A agência distrital agradece o trabalho do Comitê de Segurança Municipal e pede mais uma vez que a população se previna, pois o vírus ainda está circulando”, ressaltou o agente distrital.

Em toda extensão da orla se via pessoas consumindo bebida alcoólica e alimentos. Durante a operação permissionários e ambulantes irregulares foram notificados e orientados a sair, pois o horário estipulado já havia encerrado.

Alerta- A coordenadora da Ordem Pública, Elizete Cardoso, chama a atenção da população para os riscos de avanço da pandemia.

“Estamos fazendo esta fiscalização diuturnamente desde o início. E agora não dá mais para ficarmos aguardando a conscientização das pessoas. Já estamos informando e orientando há tempos. O ser humano só se conscientiza quando dói no bolso dele. A população precisa parar de brincar com a vida, o vírus ainda está circulando”, alerta a coordenadora.



Elizete Cardoso ressaltou que algumas atividades estão permitidas, desde que as regras impostas no decreto sejam cumpridas. A vendedora de lanches Nora da Silva Borge, de 65 anos, faz questão de cumprir o que determina o decreto.”Eu trabalho há 25 anos aqui e nesse período de pandemia passamos por esse lockdown, que não foi bom pra ninguém.Então precisamos ter cuidado com nossa saúde. Eu sempre oriento meus clientes a usarem máscara, álcool em gel, a manterem o distanciamento social e não deixo ninguém comer aqui, todos são orientados a levarem para suas casas “, conta a vendedora.



Vendedores de coco receberam orientações e alguns foram notificados e tiveram suas cadeiras recolhidas por estarem descumprindo o decreto. ” Usar a máscara é obrigatório e manter o distanciamento social é fundamental para a prevenção contra o Covid-19 “, reforça a coordenadora da Ordem Pública.



Balanço – Cinco barracas de venda de coco foram fiscalizadas, notificadas e tiveram suas mesas e cadeiras recolhidas, somando um total de 34 cadeiras e 03 mesas. Dezesseis pessoas foram multadas por não estarem usando máscaras.



O comitê solicita o apoio de todos na fiscalização do cumprimento das normas. Denúncias podem ser feitas através do número 153 da Guarda Municipal de Belém.

Por: Grasiela Costa