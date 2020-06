Espaço São José Liberto reabre nesta terça-feira em Belém

Funcionamento será das 10h às 16h. Nesse primeiro momento, não será permitido o atendimento de grupos turísticos com mais de 15 pessoas.

A partir desta terça-feira (23) o Espaço São José Liberto vai reabrir ao público em Belém, no horário de terça-feira a domingo, de 10h às 16h. Segundo a organização do espaço, as atividades serão retomadas de forma gradual, seguindo protocolos de segurança e prevenção ao novo coronavírus.

Na primeira fase de reabertura, o acesso será apenas pela porta frontal e o uso de máscaras por colaboradores, clientes, lojistas, visitantes, representantes institucionais é obrigatório.

O acesso será permitido após aferição de temperatura. Nesse primeiro momento, não será permitido o atendimento de grupos turísticos com mais de 15 pessoas.

De acordo com a direção do espaço, no dia 18 de junho foi realizada uma sanitização geral, interna e externa, que também ocorrerá de 15 em 15 dias.

O atendimento ao público será monitorado por contagem (entrada e saída) sequenciado pelo volume de até 100 pessoas por vez, a cada redução o fluxo de entrada será efetivado de forma dinâmica.

As vendas de joias serão efetivadas com luvas descartáveis para efeito de manuseio do vendedor e do cliente. Não estão autorizadas experimentar roupas no processo de venda de produtos de moda e vestuário.

Neste primeiro momento, será autorizado o funcionamento dos serviços de alimentação do Espaço Gourmet apenas nas modalidades delivery e ou entrega por encomendas.

