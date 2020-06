Espaço São José Liberto reforça medidas de prevenção contra o novo coronavírus

A Direção Executiva do Instituto de Gemas e Joias da Amazônia – organização social que gerencia o Espaço São José Liberto, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, Mineração e Energia (Sedeme), revisou os protocolos de segurança e prevenção contra o novo coronavírus e não será mais permitido o atendimento a grupos turísticos, que, anteriormente, estava limitado a quantidade máxima de 15 pessoas.

O protocolo de operações é baseado no Decreto n° 800/2020, do Governo do Pará, e está dividido em fases destacadas em um calendário gradual de retomada de atividades, de acordo com as orientações das autoridades de saúde e do Governo do Pará.

O Espaço São José Liberto retornou às suas atividades comerciais na última terça-feira (23), com rigorosas medidas de segurança: o prédio está aberto de 10h às 16h, de terça-feira a domingo. O acesso ocorre apenas pela porta frontal e o uso de máscaras por colaboradores, clientes, lojistas, visitantes e representantes institucionais é obrigatório. A entrada é autorizada após triagem feita pelo serviço de aferição de temperatura, procedimento que será universalizado a todos e todas sem distinções de funções.

Por Marília Jardim (ESJL)