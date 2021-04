Espanhol: Barcelona vence e fica a apenas um ponto do líder Atlético

Francês Dembélé garantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Valladolid

O atacante francês Dembélé garantiu a vitória de 1 a 0 do Barcelona sobre o Real Valladolid, em partida realizada nesta segunda-feira (5) no Camp Nou. Com este resultado, a equipe catalã terminou a 29ª rodada do Campeonato Espanhol a apenas um ponto do líder Atlético de Madri.

O Valladolid teve uma atuação disciplinada, mas ousada, e poderia ter aberto o placar logo no início, quando Kodro cabeceou na trave, enquanto Roque Mesa teve duas chances claras, em chutes para fora.

O Barça esteve perto de marcar antes do intervalo, quando o goleiro Jordi Masip espalmou um chute de Pedri na trave. O goleiro frustrou Dembélé no segundo tempo e acompanhou com alívio quando o francês Griezmann cabeceou para fora no rebote.

Os catalães receberam uma ajuda quando Oscar Plano, do Valladolid, foi expulso aos 34 minutos da segunda etapa por falta em Dembélé, e finalmente celebraram a vitória quando o atacante francês acertou um chute com o pé esquerdo.

A sexta vitória consecutiva da equipe de Ronald Koeman no Espanhol a levou ao segundo lugar, e aos 65 pontos, dois acima do Real Madrid, terceiro colocado, e um atrás do Atlético, que foi derrotado por 1 a 0 pelo Sevilla no domingo.

Vale destacar que o Barcelona recebe o Atlético de Madri no estádio do Camp Nou no dia 9 de maio, pela 35ª rodada da competição.