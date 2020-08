Especialista em VAR e novato no quadro FIFA: conheça o árbitro que vai apitar o Re-Pa de quarta-feira

Bráulio da Silva Machado vai conduzir o primeiro jogo da final do Parazão. Antes, vai apitar na Série A em outro clássico

O árbitro Bráulio da Silva Machado será o responsável por conduzir o primeiro Re-Pa da final do Campeonato Paraense de 2020. Com 41 anos, ele está no quadro da FIFA desde o ano passado, ficando na vaga que era de Sandro Meira Ricci, que se aposentou após a Copa do Mundo.

Com isso, o árbitro já apitou jogos internacionais por diversos torneios, como Sul-Americana, Libertadores, o Sul-Americano Sub-17 de seleções e foi VAR na Copa do Mundo Sub-17. Aliás, no ano passado em figurou em muitos jogos como VAR, fazendo parte da implementação do árbitro de vídeo no Brasil.

Apesar de estar há pouco tempo no quadro FIFA, o árbitro tem algumas polêmicas. Ano passado, ele deixou de marcar um pênalti para o Caxias no jogo contra o Manaus que valia o acesso para a Série C e ainda expulsou vários jogadores. Na ocasião, o Manaus venceu por 3 a 0 e conseguiu o acesso.

Neste ano, a última partida comandada por Bráulio da Silva Machado foi pela Série A, entre Corinthians e Coritiba, no dia 19 de agosto. O jogo foi marcado pela polêmica de um pênalti marcado para a equipe paulista e da repetição da cobrança, que acabou não resultando em gol nenhum, além de marcações durante o jogo e da falta de revisão pelo VAR. Na ocasião, o Timão venceu o Coxa por 3 a 1. O Coritiba acabou fazendo uma reclamação formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelos erros da arbitragem no jogo da Série A.

E antes de vir para Belém (PA) apitar o Re-Pa, Bráulio da Silva Machado será o árbitro do clássico entre Fluminense e Vasco da Gama, no sábado (29), às 19 horas, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

Esse é o momento para os torcedores de Remo e Paysandu analisarem melhor o responsável por conduzir o clássico da Amazônia na próxima quarta-feira, às 20 horas, no Mangueirão.