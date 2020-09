Especialistas em leitura labial afirmam que Neymar foi chamado de macaco por Álvaro González

Esporte Espetacular reúne profissionais que comprovam que zagueiro espanhol pronuncia palavra “mono” em discussão com atacante brasileiro durante PSG x Olympique

Para especialistas em leitura labial reunidos pelo Esporte Espetacular, Neymar foi chamado de “mono“, que, em espanhol, significa macaco, pelo zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha. As duas equipes se enfrentaram no domingo passado, em confronto cheio de confusões.

O programa da TV Globo convidou três profissionais especializados em leitura labial para analisar as imagens. Foram eles: Luis Felipe Ramos, que faz parte da Associação de Surdos do Rio de Janeiro e colabora em reportagens do Fantástico; Felipe Oliver e Mikel Vidal, tradutores de libras que trabalham para o Instituto Nacional de Educação de Surdos – esse último é filho de colombianos e tem formação avançada em espanhol.

Neymar acusa Álvaro González de racismo no jogo PSG x Olympique — Foto: Reuters

Ainda no primeiro tempo, depois de um desentendimento, Neymar, indignado, acusou o zagueiro de racismo. Em seguida, reclamou com a arbitragem, mas nada aconteceu. As discussões continuaram ao longo do jogo e só terminaram com a expulsão do atacante brasileiro, na etapa final, quando acabou agredindo o Álvaro González antes de sair. Quem comprova a ofensa do espanhol é Felipe Oliver:

“Ele fala a palavra ‘mono’ em espanhol, no momento em que ele, inclusive, fala e vira a boca. Ali fica claro

– A gente não conseguiu, por exemplo, perceber o que ele fala antes de falar a palavra ‘mono’. Mas a palavra ‘mono’ foi um trecho que a gente teve consenso na hora em que estava fazendo o trabalho de leitura labial – completou Felipe Oliver.

Outras emissoras pelo mundo também fizeram leituras labiais, mas não teriam encontrado a ofensa de Álvaro. Na Espanha, por exemplo, um canal flagrou uma suposta agressão homofóbica feita por Neymar ao zagueiro durante a discussão. O que também foi visto na análise dos especialistas convidados pelo Esporte Espetacular.

– Num segundo momento, fica claro também uma ofensa homofóbica – disse Oliver.

O Olympique de Marselha ficou do lado de Álvaro e declarou que o zagueiro espanhol não é racista. Além disso, condenou a divulgação do telefone celular dele numa rede social. Segundo o clube, o jogador recebeu ameaças de morte. Um tio dele, em entrevista na Espanha, alegou que o sobrinho usou a palavra ‘bobo‘ – que em espanhol, significa “idiota” – e nao ‘mono‘, na discussão.

Depois do jogo, a Comissão Disciplinar da Liga Francesa puniu Neymar com dois jogos de suspensão por causa do cartão vermelho. O brasileiro foi ouvido por videoconferência para se defender da expulsão, e voltou a afirmar que foi vítima de ofensas raciais. A liga vai investigar o caso. O PSG preparou um dossiê para a defesa do atacante. Se González for punido, pode pegar até 10 jogos de suspensão.