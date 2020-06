Espumante brasileiro derrota champanhes e é eleito o melhor do mundo

Um espumante gaúcho derrotou os melhores champanhes na própria França e foi escolhido o melhor do mundo no concurso 26º Vinalies Internacionales. O vencedor foi o 130 Blanc de Blanc Brut da Casa Valduga, produzido no Vale dos Vinhedos. A competição é uma das mais importantes do universo do vinho, feita pela União de Enólogos Franceses. Durante cinco dias, 130 jurados de 40 países se reuniram em Paris e provaram, às cegas, mais de 3.500 rótulos de espumantes e vinhos tranquilos vindos dos quatro cantos do planeta.

– Experimentei esse vinho em fevereiro de 2019 e logo percebi que estava diante de um vinho diferenciado. Muito elegante e equilibrado, com aromas florais e de frutas tropicais, além de notas amanteigadas e de brioche. Sem dúvidas, uma grande vinho – avalia Joseph Morgan, presidente da Associação Brasileira de Sommerliers do Rio.

Para Eduardo Valduga, diretor de Marketing e Comercial do Grupo Famiglia Valduga, o prêmio mostra que a vinícola está no caminho certo:

– Para nós, o prêmio não está atrelado à superioridade aos demais, mas sim para nos mostrar que o nosso trabalho está no caminho certo. Estar em destaque entre os jurados, eleito como a melhor amostra do concurso, nos enche de orgulho e gratidão. Também nos motiva a nos dedicarmos ainda mais, pois sempre haverá novas safras que nos colocarão em prova sobre critérios, investimentos tecnológicos e estudos inovadores.

Na avaliação dos jurados, o sabor do 130 foi descrito como um espumante com sabor de verão, com bolhas finas de cor amarelo palha e reflexos verdes. De aromas são inicialmente discretos e oferecem uma paleta aromática rica e complexa: notas de avelã e flor de laranjeira desaparecem suavemente e dão lugar a aromas gourmet de bolo de baunilha, praliné e torta de amêndoa. Na boca, tem frescor e é redondo. Sua dosagem de açúcar é equilibrada e tem estrutura. Por seu equilíbrio, pode acompanhar vários pratos, como atum ou queijo pecorino com mel.

O projeto do 130 Brut nasceu há 15 anos, quando a Casa Valduga decidiu elaborar um espumante ícone do Brasil em homenagem aos 130 anos da chegada da família Valduga ao país. Em 2016, lançou as versões Blanc de Blanc, feita com uvas Chardonnay das melhores safras, e Blanc de Noir, com Pinot Noir.

– O 130 Blanc de Blanc é uma extensão da linha de espumantes 130 e que se tornou um ícone da vinícola. Na busca de expressar o máximo das variedades Chardonnay e Pinot Noir, foram criados os rótulos 130 Blanc de Blanc e o 130 Blanc de Noir, respectivamente. Uma vez elaborado e sendo apreciado de forma incrível por nosso corpo técnico e por nossos clientes, decidimos inserir o 130 Blanc de Blanc na busca pelo melhor, sempre o designando como produto icônico da família – detalha Eduardo Valduga.

O 130 Blanc de Blanc está esgotado na Casa Valduga, e a previsão é de que ele volte a ser vendido ainda este mês:

– Com o impacto positivo da notoriedade do concurso, a busca pelo produto cresceu eminentemente. Porém, não é um rótulo elaborado em larga escala, bem pelo contrário. Mas estamos fazendo o máximo para atender a demanda, tomando as devidas ações para que as poucas garrafas que foram elaboradas alcancem o maior número de paladares. A previsão é que na segunda quinzena de junho o produto já esteja disponível novamente, com estoque limitado – garantiu Eduardo Valduga.

O Blanc de Blanc é feito pelo método tradicional e tem 36 meses de autólise de leveduras. É recomendada a guarda até 8 anos após o dégorgement. A harmonização sugerida pela Valduga é com peixes, frutos do mar, risotos, culinária japonesa e mediterrânea. Sua coloração é amarelo palha e fino perlage. O aroma mostra notas cítricas, frutadas e nuances amanteigadas e de brioche.

Mais três premiados

Três espumanetes da Ponto Nero, também do Grupo Famiglia Valduga, também foram premiados no concurso na França. O Ponto Nero Icon levou medalha de ouro e foi classificado entre os melhores do mundo; e o Ponto Nero Cult Brut e Ponto Nero Cult Brut Rosé conseguiu medalha de prata.

Onde encomendar

O espumante 130 Blanc de Blanc está esgotado no site da Casa Valduga. No Bebidas do Sul, sai por R$ 134. O Meu Vinho está aceitando encomendas.

Por Claudia Meneses