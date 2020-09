Esses telefones vão ficar sem WhatsApp: veja a lista de aparelhos

Após um período de tempo, o WhatsApp deixa vários modelos de celulares em sua “lista negra“, que não terão mais o serviço de mensagens.

Assim, muitos acharão necessário adquirir um novo aparelho caso queiram usufruir do serviço prestado pela plataforma.

O motivo pelo qual alguns modelos não poderão mais ter o WhatsApp é porque seu sistema operacional não é mais compatível com o aplicativo de mensagens do Facebook e, como não possui os requisitos de memória, o aplicativo para de funcionar.

Estas são algumas das equipes que não terão mais o WhatsApp:

Iphone 4s

Iphone 5

Iphone 5c

Iphone 5s

Samsung Galaxy s2

LG Optimus Black

HTC Desire

Motorola Droid Razr



Se tiver dúvidas quanto ao suporte do seu celular, basta saber qual versão do sistema operacional você está utilizando. No caso do Android, deve ser superior a 4.0.3. E, para telefones celulares iPhone, você deve ter pelo menos iOS 9.

Para o software que tem o seu celular em computadores com Android d e Google basta entrar no menu “Configurações” e depois escolher a opção “Sistema” e entrar em “Sobre o telefone”. Você também pode digitar na barra de pesquisa, que aparece na parte superior da tela: “Versão Android”. É tão simples saber qual sistema operacional seu celular suporta.

Para um iPhone vá em “Ajustes“, depois no menu “Geral” e por último na opção “Informações”, lá você verá a versão do iOS que seu telefone possui.