Estabelecimento é autuado por vender máscaras com preços abusivos

Máscaras de proteção foram apreendidas em uma distribuidora, no bairro de Nazaré, em Belém, na manhã desta segunda-feira (23). O estabelecimento comercial vendia o produto muito acima do preço de custo.

O preço de custo da máscara, em média, sai a R$ 1,64, e o estabelecimento revendia ao consumidor no valor de R$ 29,90. O proprietário não apresentou os documentos fiscais e o local foi autuado pelo Procon que, junto com a Polícia Civil, está nas ruas da capital fiscalizando os estabelecimentos.

No local, a operação apreendeu várias máscaras, que foram encaminhadas à Delegacia do Consumidor, onde o proprietário do estabelecimento presta esclarecimentos e aguarda o auto de infração que está sendo produzido pelos fiscais do Procon. O proprietário tem prazo de até 10 dias para apresentação da defesa, que será analisada pelo jurídico do Procon.

“Como o proprietário não apresentou as notas de compra, foi estimado nos preços que normalmente são passados aos estabelecimentos, conforme verificamos nos demais locais. Os materiais apreendidos foram máscaras e respiradores PFF1 e PFF2 com válvulas e sem válvulas, de diversas marcas”, esclareceu o fiscal do Procon, Max Júnior.

A operação chegou ao local por meio de denúncias anônimas nos canais de atendimento. A ação praticada configura prática abusiva, de acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). “É injustificável precificar os produtos de forma desleal e claramente para obter vantagem em um momento de apreensão da população. Além disso, prejudica quem não tem condições de adquirir tais artigos”, frisou a coordenadora de fiscalização, Agatha Barra.

Por Claudiane Santiago (SEJUDH)