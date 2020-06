Estação das Docas tem live com Grupo Carimbó de Maria

A Estação das Docas promoverá nova edição do projeto Pôr do Som em formato de live nesta sexta-feira (26), a partir das 17h30. O show desta vez será do Grupo Carimbó de Maria, com repertório junino de ritmos dançantes e música regional. A transmissão será por meio do Instagram e Fanpage @Estacaodasdocas.

A roda de carimbó será transmitida diretamente da orla com a bela vista do pôr do sol na Baía do Guajará. A estimativa é de que o show alcance 20 mil espectadores, principalmente depois do sucesso das últimas transmissões ao vivo dos projetos culturais da Estação. As últimas lives somaram cerca de 50 mil visualizações com público de vários estados brasileiros e até de outros países.

CARIMBÓ DA MARIA

O grupo iniciou sua trajetória artística na capital paraense em setembro de 2016, a fim de divulgar e expandir a música genuinamente paraense e desde então faz shows em eventos como congressos, receptivos, nas praças e em espaços culturais, como festivais dentro e fora do Pará, a exemplo do Nordeste brasileiro.

Para o show desta sexta-feira (26) na Estação das Docas, o Carimbó de Maria promete balançar o público com ritmos juninos, carimbó e outros ritmos amazônicos.

A Organização Social Pará 2000, que administra o complexo Estação das Docas, reitera que segue realizando manutenção e revitalização do espaço afim de preparar o complexo para receber seus visitantes com segurança.