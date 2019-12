Estação das Docas tem programação musical e visita de Papai e Mamãe Noel

A Estação das Docas promove neste fim de semana uma ampla programação musical para todos os públicos. A programação gratuita começará às 17 h deste do sábado (21), com o Projeto Estação Natal, tendo como atração o Coral IDE, entoando músicas natalinas no Armazém 2. O clima de Natal continuará com a visita do Papai e Mamãe Noel, das 17 às 21 h, que passarão por todo o complexo turístico, gastronômico e cultural.

A orla da Estação será tomada pelo clima natalino, com atrações para todos os públicosFoto: Leandro Santana / DivulgaçãoEm seguida, o Projeto Cantando na Orla, em edição especial, apresentará a banda Casa de Folha, com o show “Com eira na beira!”, a partir das 18 h, na orla do Armazém 3. No domingo (22), das 17 às 18 h, o Projeto Estação Natal receberá o Grupo Vocal e Banda Celebração, no Armazém 2.

Nos dias 24 e 25 de dezembro (terça e quarta-feira), a Estação funcionará em horário espacial. No dia 24, das 10 às 18 h, e no dia 25, das 10 às 2 h da madrugada, com ampla programação.

Programação

21/12: Estação Natal – Coral IDE, das 17 às 18 h, no Armazém 2. Visita do Papai e Mamãe Noel. Espaço com decoração temática.

21/12: Cantando na Orla – Banda Casa de Folha apresenta “Com eira na beira!”, às 18 h, na orla do Armazém 2

22/12: Estação Natal – Grupo Vocal e Banda Celebração, das 17 às 18 h, no Armazém 2

25/12: Estação Natal – Coral Infantil / Peça Teatral “O Natal de Fred” /1 Grupo de Flauta Doce / Grupo de Violão / Banda Mirim de Fanfarra “Entoando Alegria” – Escola Santa Maria Bertilla e Centro Social Martino Beltrame, das 16 às 18 h, no Armazém 2

Horário de funcionamento no Natal:

24/12 – das 10 às 18 h

25/12 – das 10 às 02 h da madrugada