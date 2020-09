Estação das Docas terá Lounge Sunset com DJ Renato Sandres, sábado (12)

A tarde deste sábado (12) contará com uma nova trilha sonora na Estação das Docas. O local terá o primeiro Pôr do Som estilo Lounge Sunset, com a participação do DJ Renato Sandres, que levará as batidas da percussão eletrônica ao complexo, para tornar ainda melhor a experiência dos frequentadores. A discotecagem tem início a partir das 17h30.

Renato Sandres atua na profissão desde 2002, aos 15 anos já tocava em festas da escola e de condomínios. Vindo de uma família de músicos, Sandres sempre esteve inserido no meio musical. Ele toca piano desde criança e já teve uma banda de pop rock onde era o vocalista. Em 2006, ele se profissionalizou como DJ, dividindo palco com grandes nomes como Gui Borato, Carlo Dall’anese, Marcello Mansur (Memê Mansur).

Sandres é referência no Pará e mostra seu trabalho pelo Brasil e pelo mundo. Já esteve em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Curitiba, entre outros estados brasileiros, também, já tocou no Suriname e na Guiana Francesa, ao lado do DJ Chuckie, autor de “Let The Bass Kick”. Em maio deste ano, lançou mais uma faixa Pandemic sua primeira original Mix com uma pegada bem alto astral e um estilo único.

A apresentação deste sábado (12) na Estação das Docas será a primeira do músico no complexo e a primeira vez que o projeto Pôr do Som recebe esse estilo musical. A Organização Pará 2000, que administra a Estação, reitera que todos os protocolos de segurança sanitária contra o novo coronavírus estão sendo seguidos e reforça a importância de que os visitantes mantenham o distanciamento mínimo, utilizem máscara e colaborem para que não haja aglomeração.

SERVIÇO

Estação das Docas – Orla do Armazém 3 – Pôr do Som Lounge Sunset, com o DJ Renato Sandres.

Data/Horário: 12 de setembro de 2020, 17h30 às 18h30.

Por Beatriz Pastana (Pará 2000)