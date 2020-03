Estádios de futebol oferecem espaço para a campanha de vacinação contra a gripe

Os times paraenses Remo e Paysandu colocaram as instalações à disposição para a campanha de vacinação contra a gripe que se inicia nesta segunda-feira, 23, em todo o Brasil. A Prefeitura de Belém irá montar estruturas nos estádios Evandro Almeida, o Baenão, localizado na travessa Antônio Baena, e no estádio Leônidas Castro, a Curuzu, localizado na travessa Curuzu, para receber o público.

A ideia é de que os estádios possam receber os idosos, grupo prioritário na campanha, e assim evitar aglomerações nos postos de saúde do município.

A Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, será outro ponto para a vacinação. No espaço o atendimento será diferente, ocorrendo no sistema drive-thru das 9h às 14h, com a possibilidade da pessoa nem descer do veículo para se vacinar.

“É muito importante saber que a vacinação começa na segunda, dia 23, mas se estende até o dia 15 de abril. Portanto, temos muitos dias para as pessoas serem vacinadas”, destacou o prefeito Zenaldo Coutinho. “Agradecemos muito a parceria de todos que estão juntos trabalhando nessa parceria”, completou.

Neste ano, o Ministério da Saúde mudou a data de início da campanha de abril para março para proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe.

A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E ainda ajudará a reduzir a procura por serviços de saúde.

Estudos e dados apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos, grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. Por isso a primeira etapa da campanha contempla esse público.

Saiba quais serão os postos de vacinação em Belém:

– Todas as Unidades Básicas de Saúde e Estratégia Saúde da Família estarão com postos de vacinação abertos, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira;

– Os clubes do Remo e Paysandu também abrirão seus estádios para reforçar ainda mais esta importante campanha. A partir de segunda-feira, das 9h às 14h;

– Na Aldeia Amazônica, a vacinação será no sistema drive-thru, das 9h às 14h.

Por: Adriana Pereira