Estado terá que contratar interprete de libras para atender estudantes em Jacundá

A Prefeitura de Santarém informou nesta sexta-feira (6) que as obras de urbanização da Vila Arigó avançam no bairro da Prainha. Mais de 50% dos trabalhos já foram executados.

Sob a responsabilidade da empresa Peixoto Construtora, o projeto contempla a construção de quiosques, banheiro, quadra poliesportiva, playground, bancos e estacionamento, em uma área total de 4.189,47m².

No momento, a empresa trabalha no muro da lateral direita e a previsão é que nas próximas semanas sejam concluídos os trabalhos do piso da praça e iniciada a estrutura da quadra poliesportiva. Estão sendo concluídos os serviços de aterro e de construção do muro da lateral direita. Já foram concluídas, a construção dos 2 quiosques, dos banheiros e a ampliação do muro frontal, uma parte muito importante para evitar os alagamentos que ocorriam todos os anos em virtude da cheia dos rios.

“Será mais uma grande obra do governo Nélio Aguiar que vai beneficiar Santarém como um todo. O projeto urbanístico é voltado para a contemplação turística e paisagística da orla, uma área de lazer para os santarenos. Vai alavancar o nosso turismo e fomentar a economia local”, destaca o secretário municipal de Infraestrutura Daniel Simões.

A revitalização era há muito tempo esperada pelos moradores da grande Prainha. A empreendedora Irene Vieira que tem um comércio no local afirma que o projeto vai trazer muitas melhorias para os moradores e geração de emprego e renda para os comerciantes. “Nós esperamos por essa melhoria há muito tempo e que bom que ela está acontecendo agora. Aqui temos bares que têm mais de 65 anos e que são tradição na cidade. Apoiamos este progresso, porque recebemos muitas pessoas e o turismo e fluxo comercial irão melhorar com certeza”, agradeceu.