Estamos na Europa!

Que delícia poder viajar com toda a família! Essa experiência está sendo vivida pela Médica obstetra Patrícia, seu esposo o Advogado Paulo Ivan e os filhos, Lucas Gabriel e Matheus. A família Silva está tendo a oportunidade de conhecer e explorar diversos destinos da cidade de Queenstows na Nova Zelândia, conhecendo e se aventurando nos pontos turísticos, aprendendo sobre a cultura e tradições da região!

A matriarca da família conta em suas redes sociais sobre a experiência incrível: “Overdose de beleza natural! Apaixonada por Queenstown”





Queenstown:

É um dos principais destinos de visitantes da Nova Zelândia, a cidade está localizada às margens do Lake Wakatipu de águas cristalinas situado entre montanhas. A paisagem do lago e das montanhas faz com que o local seja adequado para todos os tipos de aventuras. A Nova Zelândia é um dos países mais lindos do mundo, além do mais é seguro, tranquilo e incrível!