Estimular aglomeração de pessoas nas ruas é inconsequente, diz Alcolumbre

O presidente Jair Bolsonaro desafiou, na noite (15), os presidentes da Câmara e do Senado a saírem às ruas com ele para ver como seriam recebidos. Em entrevista ao vivo à CNN Brasil, Bolsonaro rebateu as críticas de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP) aos atos realizados durante o dia em defesa do governo e contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. “Saiam as ruas, vamos ver como vocês são recebidos”, provocou Bolsonaro. “Acordos não podem ser feitos entre nós em gabinetes refrigerados”, emendou.

Bolsonaro disse que está disposto a receber Maia e Davi no Palácio da Alvorada ou encontrá-los no Congresso. “Vamos deixar de picuinha, que o Brasil está acima de nós três”, declarou. Ele disse que deseja que os presidentes da Câmara e do Senado possam ser bem tratados, reconhecidos e idolatrados pelo público, a exemplo dele.

O presidente não foi questionado sobre as críticas que recebeu de líderes do Congresso por ter mantido contato no início da tarde com manifestantes, mesmo estando ainda em observação pela proximidade que teve com pessoas infectadas pelo coronavírus no avião que o trouxe dos Estados Unidos. Mas disse que é contra a adoção de medidas que possam restringir a circulação de pessoas e a realização de eventos.

“Proibir de uma forma muito rígida não vai conter o problema”, afirmou. De acordo com o presidente, o coronavírus deve ser tratado com seriedade mas sem “histeria”. “A economia tem de funcionar, não podemos ter onda de desemprego, que leva pessoas que já não se alimentam muito bem a se alimentarem ainda pior”, declarou.

A entrevista foi feita em frente à entrada do Palácio da Alvorada. A CNN Brasil começou sua programação às 20 horas deste domingo.