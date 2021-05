Estreia de ‘No Limite’ tem Mahmoud eliminado e Ariadna passando mal

A quinta edição de “No Limite” estreou na última noite e, já no primeiro dia, um participante foi eliminado do reality. Mahmoud Baydoun, do “BBB 18”, foi o escolhido para deixar o programa por sua tribo e levou numa boa — menos terem errado a grafia de seu nome.

A tribo Carcará saiu na frente e conquistou duas das três primeiras provas da competição, garantindo a imunidade, o melhor acampamento e mantimentos para melhorar a estadia no local. Já a tribo Calango ganhou a prova dos privilégios e levou para o seu acampamento alguns itens para aumentar a qualidade de vida no reality.

Logo no primeiro dia, Ariadna teve um mal-estar e Íris e Angélica se desentenderam. Confira o que rolou na estreia do “No Limite”:

Mahmoud saiu do grupo

Após a derrota da tribo Calango na prova de imunidade, Mahmoud Baydoun foi o mais votado de seu grupo e se tornou o primeiro eliminado do reality.

O ex-participante do BBB 18 recebeu um total de cinco votos na trocação de votos entre o grupo Calango — Arcrebiano, Jéssica, Angélica, Carol Peixinho e André votaram no sexólogo —, e deu adeus a busca pelo prêmio de R$ 500 mil.

Mahmoud encarou numa boa a eliminação e deixou o reality show agradecendo a oportunidade de viver a experiência. “Queria agradecer muito de participar do No Limite. “Acho que é uma experiência incrível”, declarou.

No Limite: Mahmoud é o primeiro a deixar o reality Imagem: Reprodução/TV Globo

“Não ia durar muito tempo”

Logo após o resultado da primeira eliminação, Mahmoud Baydoun bateu um papo com Ana Clara sobre sua breve participação no “No Limite”, e afirmou estar tranquilo sobre a saída por ter imaginado que não duraria no jogo.

Eu esperava ser um dos primeiros eliminados. Fiquei (chateado) depois da Eliminação, mas já passou, já estou de boa. Fiquei com peso na consciência no início porque combinei voto, mas depois que vi que todo mundo votou em mim, chumbo trocado não dói, né? Mahmoud Baydon

O ex-participante diz entender ter recebido cinco votos no “Portal da Eliminação”. “Óbvio que eles vão deixar pessoas mais atléticas, mais entregues. Reconheço que não sou uma pessoa de equipe, sou mais na minha. […] Dá uma dorzinha, mas também sou muito realista. Não ia durar muito tempo ali”, disse o sexólogo.

“Escreve o nome correto pelo menos, gente!”

Apesar de ter levado sua eliminação numa boa, Mahmoud ficou irritado durante a contagem dos votos no “Portal da Eliminação” ao ver que seu nome havia sido escrito de forma errada pelos colegas de reality.

Assim que o apresentador André Marques começou a fazer a contagem, ele exibiu o pergaminho com o nome “Marmud” e o participante cobrou atenção do grupo sobre a grafia de seu nome.

“Escreve o nome correto pelo menos, gente!”. disparou o sexólogo.

No Limite: Jéssica Mueller escreve nome de Mahmoud errado Imagem: Reprodução/Globoplay

“Estou bem sedentária”

Uma participante já começou o “No Limite” passando mal. Ariadna, ex-participante do “BBB 11” teve um mal-estar e quase desmaiou durante a primeira prova.

A ex-BBB já começou sendo a última a concluir o primeiro desafio, que era buscar a bandana correspondente de seu grupo no topo de uma duna. “Estou bem sedentária. […] A sensação de ter sido a última foi muito ruim para mim”, desabafou Ariadna.

Em seguida, no segundo desafio da prova, quando seu grupo precisava cavar a areia da praia até achar três chaves, Ariadna se deitou no chão e quase desmaiou.

“Achei realmente que fosse acontecer alguma coisa comigo. Depois eu consegui respirar melhor”, disse a ex-sister.

No Limite 2021: Ariadna passa mal na primeira prova Imagem: Reprodução/Globoplay

Atrito entre Angélica e Íris

Íris Stefanelli ficou irritada ao ver Angélica fazer provocação a tribo Calango após a vitória da tribo Carcará na prova dos privilégios e criticou a colega de reality show da Rede Globo.

Na visão da ex-participante do “BBB 7”, Angélica faltou com respeito aos demais participantes e não aprova provocação ao adversário independente da circunstância do jogo.

Achei a Angélica muito desrespeitosa. Eu tive compaixão dela no dia anterior. Assim que ela atravessa o barco, ela é a primeira a virar e fazer o desaforo. Ela foi muito desaforada. Eu não desrespeito o meu adversário. Eu aprendi a não fazer isso nunca na vida. Não gostei nenhum pouco. Íris Stefanelli

No Limite: Iris Stefanelli critica Angélica por provocação Imagem: Reprodução/Globoplay

Tribo Carcará conquista duas provas

O time Carcará — Íris, Viegas, Elana, Paula, Lucas Chumbo, Gui Napolitano, Ariadna e Marcelo Zulu — levou a melhor na estreia do programa e ganhou duas provas.

O grupo conquistou o melhor acampamento e um caixote bônus após ser o vencedor do primeiro desafio do reality, que consistia em escalar uma duna e buscar a bandana correspondente a sua tribo, e depois achar três chaves enterradas na areia da praia.

Depois, a tribo conquistou a primeira prova de imunidade, Além de estarem a salvo da primeira eliminação, o grupo ganhou mantimentos como macarrão, açúcar e sal, e R$ 2 mil.

A prova consistia em uma corrida em círculo. Os integrantes de cada tribo estavam amarrados uns aos outros, com cada um carregando um peso de 5kg, e o desafio era alcançar a outra tribo.

Depois de a Tribo Calango ter um problema após Jéssica Mueller tropeçar e acabar fazendo seu grupo perder, a tribo Carcará foi declarada a campeã e levou o ídolo, o símbolo da imunidade, para o seu acampamento.

No Limite: Tribo Carcará ganha primeira prova de imunidade Imagem: Reprodução/Globoplay

Tribo Calango ganha prova dos privilégios

O grupo Calango — Jéssica, Carol Peixinho, Mahmoud, Gleici, Kaysar, Angélica, André e Arcrebiano — , foi o grande vencedor da prova dos privilégios.

No desafio, quatro participantes de casa tribo precisavam derrubar uma rede ao final de um circuito com uma jangada e, como prêmio, ganharam alguns itens para melhor a sobrevivência e a qualidade de vida no reality.

Jéssica assumiu o comando do grupo e, ao lado de Arcrebiano, André e Kaysar garantiram a vitória do time. “Peguei bem rápido a ideia de fazer o manuseio do barco e passei para eles, que não tinham entendido nada”, disse Jéssica