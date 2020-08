Estudantes da Uepa têm até hoje para se inscrever no Auxílio Conectividade

Os estudantes da Universidade do Estado do Pará (Uepa) têm até hoje, 31, para se inscrever no Auxílio Conectividade. O benefício é voltado para os alunos que estão sem acesso à internet ou com pacotes de dados insuficientes, impossibilitando, assim, o acompanhamento das aulas remotas.

As inscrições podem ser feitas por meio do link. No ato da inscrição, o discente deverá anexar uma série documentos, necessários para o processo de comprovação de rendimentos financeiros. O edital completo pode ser acessado aqui

O objetivo do Auxílio Conectividade é oferecer ajuda financeira aos estudantes com situação econômica desfavorável. Alunos da graduação, pós-graduação, do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e do FormaPará podem aderir ao benefício.

Entre as regras para a manutenção do auxílio estão: manter-se regularmente matriculado e frequentando as aulas; ter bom rendimento acadêmico; entregar bimestralmente declaração de assiduidade às atividades acadêmicas; e manter atualizado os dados cadastrais sempre que for solicitado pela Uepa.

Os estudantes que já possuem alguma outra forma de auxílio estudantil ou bolsa de estudos podem participar da seleção. O resultado final do processo será publicado no dia 10 de setembro.

Serviço

Auxílio Conectividade

Período de inscrição: de 24 a 31 de agosto

Resultado Final: 10 de setembro