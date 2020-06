Estudantes da UFPA criam aplicativo que facilita a coleta seletiva em Belém

Estudantes do curso de Tecnologia em Produção Multimídia da Universidade Federal do Pará (UFPA) desenvolveram o aplicativo AWA On-line. O aplicativo tem como objetivo facilitar a coleta seletiva de lixo na cidade de Belém, com o foco na população, nas empresas e nos condomínios, que podem entrar em contato facilmente com cooperativas parceiras do aplicativo. A ferramenta já está disponível para cadastro de usuários e trabalhadores de coleta seletiva.

Para utilizar os serviços de coleta, basta fazer download do aplicativo e agendar o recolhimento de resíduos recicláveis com as cooperativas parceiras, que farão a coleta no local e no dia marcados. O usuário deve informar o peso dos resíduos e o tipo de material que será reciclado (papel, metal, plástico, vidro ou eletrônicos). Os agendamentos devem ser realizados previamente, com o prazo mínimo de 48 horas antes da data marcada.

Desenvolvimento do AWA – O startup desenvolvedor do aplicativo foi pensado pelos estudantes Fátima Ferreira, Landara Mendes e Wanderlei Aleixo, com a orientação dos professores John Fletcher e Rodrigo Genu, e surgiu com a necessidade de explanar o ciclo do lixo na Região Metropolitana de Belém observada pelos estudantes na disciplina de Empreendedorismo. A equipe conta, ainda, com o auxílio de Fábio Zamora.

Fátima Ferreira explica que, como toda tecnologia, aplicativos como AWA devem ser atualizados constantemente, o que já está previsto para ocorrer com o AWA. “Já está sendo feita a adição de um espaço para o envio de fotos, para que as cooperativas vejam a quantidade de material a ser recolhido e, possivelmente, a distinção dele. O aplicativo vai continuar se atualizando para se adequar aos seus usuários, conforme a necessidade”.

Futuramente, a empresa também montará um plano para parcerias e colaborações. Quem desejar colaborar com sugestões ou tiver alguma dúvida pode encaminhar e-mail para a startup via grupoawaonline@gmail.com

Por Rafael Miyake