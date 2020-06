Estudo brasileiro com corticoide que pode reduzir mortes por covid-19 terá resultado em agosto

Apontado por pesquisadores britânicos como um remédio que pode salvar milhares de pacientes em estado grave com covid-19, o corticoide dexametasona também é pesquisado no Brasil desde abril. Um estudo com o medicamento está sendo realizado pela coalizão formada por hospitais de ponta como Sírio-Libanês, Albert Einstein e Oswaldo Cruz e tem previsão de ser concluído em agosto.

Em dois meses, foram recrutados mais 230 pacientes para participarem do estudo que analisará pessoas de todas as regiões do Brasil. A pesquisa, que vai contemplar um total de 350 pacientes, comparará resultados entre pessoas em estado grave que usaram e que não usaram o corticoide.

Segundo nota divulgada pelo Hospital Sírio-Libanês e a Aché Laboratórios, que são parceiros na pesquisa, “são contemplados pacientes que têm síndrome do desconforto respiratório agudo e estão em ventilação mecânica nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de 40 hospitais em todas as regiões do país. Os primeiros resultados devem sair em agosto”.

Por Bela Megale