Estudo mostra que mais de 71% de crianças de até um ano morrem por causas evitáveis em Belém

Saúde, educação, violência, gravidez na adolescência, mortalidade infantil, aleitamento materno, entre outros temas, foram analisados e divulgados na plataforma Primeira Infância Primeiro, a fim de revelar como crianças, de zero a 6 anos são assistidas por políticas públicas no país. Ao todo, 5.570 municípios integram a pesquisa. Os dados mostram as forças e fragilidades de cada município no atendimento às necessidades da primeira infância – tanto do ponto de vista da criança quanto da família.

No caso das capitais, há uma análise dos dados apresentados que destacam alguns dos indicadores que chamam atenção. Embora a mortalidade infantil tenha diminuído muito nos últimos anos, segundo dados de 2018, foram 12,18 óbitos em cada mil nascidos vivos no Brasil, o percentual dessas mortes de crianças de até 1 ano que são evitáveis ainda é muito significativo. O número de notificações de casos de violência contra crianças de até 4 anos, também merece destaque em praticamente todas as capitais.

Na capital paraense, a mortalidade de crianças de até 1 ano de idade registradas é de 71,28%, enquanto que a média nacional é de 66,65%. Essas mortes são referentes a causas evitáveis.

Outro dado é o percentual de partos de mães adolescentes, até 19 anos. Em 2018, esse número chegou a 15,78, quando a média no país foi de 15,50%.

A pesquisa mostra ainda que houveram, em 2018, um tptal de 182 notificações de casos de violência contra crianças de zero a 4 anos, em Belém. Entre as sete capitais do Norte, a paraense fica atrás de Palmas (TO), com 201 casos, e de Manaus (AM), com 394 registros de violência infantil. Vale lembrar que esses númerossereferemsomenteàviolênciaquegerouatendimento médico ou hospitalar. Os números aqui indicados eles são apenas a parte visível de um fenômeno bem maior, de casos que não chegaram a esse extremo.

Belém está abaixo da média quando se fala em taxa de escolarização em creche para população de zero a 3 anos. Em Belém, no ano passado, o acesso a creches é registrado em apenas 24,5%. Já a média nacional é de 35,6%.

Dados de relatórios do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) e do Programa Bolsa Família, mostram que o aleitamento materno (menores de 6 meses de idade, em 2019, foi de 70,83% em Belém. Diante da média nacional de 53%, a capital é a melhor classificada nesse quesito. Enquanto isso, Palmas ficou com o pior índice, com 43,64%.

O projeto “Primeira Infância Primeiro” tem como objetivo garantir que os novos planos municipais atendam às necessidades de apoio, proteção e desenvolvimento da primeira infância.

A plataforma apresenta 33 indicadores para cada município. Esses indicadores estão divididos em cinco eixos – saúde, nutrição, segurança e proteção, parentalidade e educação infantil – conforme metodologia conhecida como Nurturing Care, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Unicef e Banco Mundial.

No site é possível encontrar dados oficiais de fontes públicas que cobrem as diferentes áreas relacionadas com as políticas públicas municipais para a primeira infância. A periodicidade de cada uma delas varia. As informações acessíveis na plataforma são as versões mais atuais a que se tem acesso.

Confira mais dados sobre a pesquisa na Região Norte:

*Fonte: Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal