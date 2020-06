Estudo que descreditou cloroquina é retirado do ar

As polêmicas em torno da pesquisa sobre a cloroquina fizeram a revista científica The Lancet “despublicar” o estudo nesta quinta-feira (4). Segundo os autores, não há como garantir a autenticidade dos dados usados no levantamento, que foi realizado com mais de 96 mil pacientes com Covid-19 ao redor do mundo.

Na conclusão original, o estudo francês apontou que o medicamento teve baixa eficácia no tratamento da doença, além de aumentar o risco de problemas cardíacos e até de morte. A conclusão do estudo foi determinante para que a Organização Mundial da Saúde suspendesse os experimentos com a cloroquina. Após os questionamentos à pesquisa, a OMS decidiu retomar os testes com a droga.

Ainda nesta terça (2), os editores da Lancet afirmaram que estão “preocupados” com a autenticidade do estudo. Eles também anunciaram que farão uma auditoria na pesquisa e que em breve irão publicar as correções.

Por Gabriela Doria