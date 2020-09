‘Eu assumo a responsabilidade’, declara presidente do Paysandu sobre novas contratações

No último sábado, 12, o técnico Hélio dos Anjos causou polêmica ao desabafar que os climas nos bastidores do Paysandu não estavam muito bem em virtude das derrotas e da solicitação de novas contratações que não foram ouvidas pela diretoria do clube.

Na coletiva, o treinador confessou que não estava “satisfeito” com algumas situações dentro do clube, inclusive, as que relacionavam assuntos sobre futuras contratações. Segundo ele, antes da derrota para a Jacuipense, na última quarta-feira, 9, em partida válida pela quinta rodada da Série C, foi solicitado mais um zagueiro para compor o banco de reservas, já que Wesley está tratando de uma contusão e segue sendo incerteza no time bicolor. Além disso, a saída de Caíque Oliveira fez com que um buraco no setor defensivo alvi-celeste se formasse e ter alguém repor seria essencial.

Durante a coletiva, Hélio ressaltou que sempre é muito honesto com suas coisas. E que não teria ficado satisfeito com a falta de diálogo com a diretoria. Não houve a resposta das contratações e isso deixou o técnico irritado.

Após toda essa repercussão negativa, o presidente do Paysandu Ricardo Gluck Paul, se pronunciou na noite deste domingo, 13, assumindo a responsabilidade da não contratação dos novos reforços.

“Vim aqui para falar sobre interpretações equivocadas com relação a algumas declarações do professor Hélio dos Anjos na coletiva. Com relação à contratação de zagueiros, ele tem razão a crítica. Eu assumo a responsabilidade e explico o que aconteceu. O Paysandu tinha o Caíque, que atuava como coringa. Jogava como volante, zagueiro e lateral direito. Desde essa época o Hélio já tinha solicitado a contratação de um zagueiro. Ocorre que a gente está em um momento muito crítico financeiro. Naquele momento, como tínhamos o Caíque, que atuava como zagueiro também, preferiu manter o foco na contratação de outras posições. Foi assim na contratação do Juninho, que viria para o meio campo. Essa situação ocorreu na época que o Kerve e o goleiro Afonso foram suspensos na confusão do futebol de base. A gente ficou descoberto em uma posição na zagueiro e goleiro. Com a perder do Kerve, precisamos repor zagueiro. Como estamos em uma situação financeira dramática com razão da ausência de bilheteria, a gente preferiu manter o Caíque e depois partir para cima de uma contratação em outros setores. Ocorre que o futebol é um ambiente caótico. Caíque pediu para sair. Ele tinha proposta do Novorizontino. Estava se sentindo no Paysandu preterido. Precisava jogar. Entendia estar no auge da carreira com 5 gols e queria ir para outro clube. Logo em seguida tem a contusão do Wesley Matos. A responsabilidade é toda minha porque sou eu que ordeno e autorizo as despesas do clube, que segurei na hora que achei que tinha que segurar. Mas o problema será resolvido. Nós temos negociações encaminhadas. Temos discussão de nomes. Então é um problema que tenho total inteira responsabilidade”, afirmou o presidente bicolor.

O mandatário bicolor deixou claro ainda que não há qualquer interferência da diretoria na escalação e escolhas do técnico Hélio dos Anjos, como vem circulando por parte de torcedores e imprensa. Ele ainda ressaltou que o comandante bicolor “tem total autonomia” para fazer o que quiser no time e reiterou o apoio a comissão técnica e o departamento médico do clube.

“Não sei porque mais uma vez teve uma interpretação equivocada por parte de imprensa e torcedores de que existe no Paysandu uma interferência de escalação, de sistema e de responsabilidade. Isso não existe no Paysandu. Nunca existiu. O Hélio tem total autonomia para escalar jogador, convocar jogador, substituir. E todas as contratações passam pelo crivo dos jogadores. Não há um atleta que chegou para se apresentar sem o aval da comissão técnica. E Departamento Médico sem atrito nada anda para a frente. A comissão técnica e DM vão se entender. Só vou reiterar o meu total apoio a comissão técnica e ao departamento médico”, finalizou o dirigente.