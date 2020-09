MUNDO EUA anunciam que aplicarão sanções contra Irã e Nicolás Maduro

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, diante de integrantes das Forças Armadas e da Defesa Aérea do país durante encontro em Teerã neste sábado (8); atrás dele, é possível ver um retrato do líder da Revolução Islâmica, aiatolá Khomeini — Foto: AP