EUA realizam primeiro teste em humanos da vacina contra o coronavírus

O Ministério da Saúde atualizou para 234 o número de infectados pelo coronavírus (Covid-19) no Brasil. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 16. O número de casos suspeitos passa dos 2 mil.

No último fim de semana, o número de contaminados pelo Covid-19 saltou de 98, na sexta-feira, 13, para 200 no domingo, 15. São Paulo e Rio de Janeiro já apresentam transmissão comunitária, quando não há a possibilidade de identificar a origem da infecção.

O estado de São Paulo concentra mais da metade do total de casos e está com 152. O Rio de Janeiro, o segundo estado com o maior número de infectados, contabiliza 31. Minas Gerais tem cinco e o Espírito Santo um.

A região Norte segue com um confirmado, no Amazonas. No Sul são 19 casos confirmados. Santa Catarina tem sete, Rio Grande do Sul e Paraná seguem com seis casos cada.

Já no Nordeste há sete confirmados: um no Rio Grande do Norte, dois em Pernambuco, um em Alagoas, um em Sergipe e dois na Bahia.

O Distrito Federal está com 13 casos dos 18 da região Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul registrou dois, enquanto em Goiás há três infectados.

Balanço

Os números do Ministério da Saúde são atualizados diariamente, mas tendem a ser inferiores ao real número de casos confirmados nos estados — uma vez que o processo de reportar os casos confirmados pode levar mais de um dia. Assim, uma série de hospitais de referência e redes privadas vêm reportando números individuais que, na prática, fazem com que o total de casos seja superior aos números divulgados pelo Ministério da Saúde.