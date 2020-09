Europa e EUA prometem rigor em testes da vacina de Covid-19

Os Estados Unidos e a Europa prometeram manter os padrões científicos de suas vacinas experimentais contra o novo coronavírus. Por meio de um comunicado, um grupo de farmacêuticas, dentre elas a Pfizer, GlaxoSmithKline e AstraZeneca, firmaram um “compromisso histórico de preservar a integridade do processo científico enquanto trabalham com vista a registros e aprovações regulatórias globais em potencial das primeiras vacinas contra Covid-19”.

– Queremos que se saiba que não estamos dispostos a comprometer a segurança e a eficiência. Tirando a pressão e a esperança de uma vacina estar disponível o mais rápido possível, também existe muita dúvida entre as pessoas de que algumas etapas de desenvolvimento possam ser omitidas aqui – disse o executivo-chefe da BioNTech BNTX.O, parceira alemã da Pfizer, Ugur Sahin.

Em agosto, o chefe da Agência de Alimentos e Remédios norte-americana (FDA) disse que o processo de aprovação normal pode ser contornado para uma vacina contra Covid-19, contanto que as autoridades se convençam de que os benefícios superam os riscos. A declaração fez com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) pedisse cautela.

Já a vacina da Rússia levantou questionamentos por parte de alguns membros da comunidade científica por não apresentarem testes do imunizante. E a chinesa Sinovac Biotech testou sua vacina experimental em funcionários e familiares através do programa de uso exclusivamente emergencial do país.

Por Rafael Ramos